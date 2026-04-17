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KAYAK launcht neues Dashboard für Flugpreise

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Berlin (ots)

Wöchentliche Preisupdates für internationale Flugstrecken ab Deutschland - Preise fallen aktuell

KAYAK, eine führende Reisesuchmaschine, hat ein neues Flugpreistrends-Dashboard gelauncht. Die Übersicht zeigt wöchentliche Durchschnittspreise für Flüge zu internationalen Destinationen ab Deutschland. Neben einem Wochenvergleich bietet das Dashboard auch einen Vergleich zu den durchschnittlichen Flugpreisen des Vorjahreszeitraums an, damit Reisende Preisniveaus besser einordnen können.

Das Dashboard aggregiert KAYAK-Suchdaten für Flüge in den kommenden drei Monaten zu wöchentlichen Durchschnittspreisen, beginnend mit der ersten vollen Woche im Januar 2026 und bereitet diese grafisch in einem Liniendiagramm auf. Reisende sehen so auf einen Blick die wöchentlichen Veränderungen der durchschnittlichen Flugpreise und können diese auch mit historischen Daten aus dem Vorjahr vergleichen. Die Übersicht ermöglicht Urlaubern so ein besseres Verständnis, wie saisonale Schwankungen, Treibstoffkosten oder allgemeine Makrotrends Flugpreise beeinflussen können und wann ein guter Buchungszeitpunkt sein kann.

Preise für internationale Flüge fallen seit Jahresbeginn

Gute Nachrichten für Reisende: Die durchschnittlichen Flugpreise für internationale Destinationen ab Deutschland sinken trotz der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen seit Jahresbeginn. Wurden für eine Flugbuchung in der ersten Januarwoche noch durchschnittlich 442 Euro fällig, waren es in der ersten Aprilwoche nur noch durchschnittlich 288 Euro.

Neben einer allgemeinen Übersicht können sich Reisende auch Flugpreise nach Weltregionen oder für einige der beliebtesten Destinationen deutscher Reisender anzeigen lassen. Der durchschnittliche Flugpreis nach Barcelona beispielsweise lag in der ersten Aprilwoche rund zwei Prozent unter dem Niveau der Vorjahreswoche, Preise für Flüge nach Palma de Mallorca lagen exakt auf dem Vorjahresniveau.

"Wir möchten Reisende mit dem Flugpreistrends-Dashboard unterstützen, informierte Entscheidungen zu treffen", sagt Yvonne Bonanati von KAYAK. "Flugpreise sind von vielen verschiedenen Faktoren abhängig und entwickeln sich nicht für jede Destination gleich. So waren Flüge nach New York in der letzten Märzwoche elf Prozent teurer als im Vorjahreszeitraum, während Wien 20 Prozent günstiger zu erreichen war."

KAYAKs Reise- und Spartipps

Neben dem Flugpreistrends-Dashboard bietet KAYAK weitere Tools, die Reisenden helfen, die besten Preise und Informationen zu finden:

Filter für Zwischenlandungen : Reisende können bestimmte Flughäfen ausschließen, um Reiserouten anzupassen, z. B. aktuell Routen über den Nahen Osten

: Reisende können bestimmte Flughäfen ausschließen, um Reiserouten anzupassen, z. B. aktuell Routen über den Nahen Osten Flexible Reisedaten : Reisende vergleichen verschiedene Abflug- und Rückreisetage für Flüge und Hotels, um günstigere Optionen zu finden (z. B. Reisen unter der Woche vs. am Wochenende)

: Reisende vergleichen verschiedene Abflug- und Rückreisetage für Flüge und Hotels, um günstigere Optionen zu finden (z. B. Reisen unter der Woche vs. am Wochenende) Preisalarm : Reisewillige verfolgen Preisänderungen bei Flügen, Hotels und Mietwagen und können dann buchen, wenn die Preise fallen

: Reisewillige verfolgen Preisänderungen bei Flügen, Hotels und Mietwagen und können dann buchen, wenn die Preise fallen KAYAK Explore: Urlauber finden Flugziele, die zu ihrem Budget passen

Sollten Reisende durch die geopolitische Lage im Nahen Osten von Flugausfällen betroffen sein, finden sie hier Informationen, welche Rechte sie haben und wie sie eine Rückerstattung bei der Airline beantragen.

Methodik:

Die dargestellten Einblicke basieren auf Flugsuchen, die auf KAYAK.de und den verbundenen Marken durchgeführt wurden. Dabei wurden die wöchentlichen Suchdaten aus dem Jahr 2026 mit den entsprechenden Wochen aus dem Jahr 2025 verglichen, beginnend mit der ersten vollständigen Januarwoche. Die Daten werden auf Wochenbasis (Montag bis Sonntag) aggregiert. Abflüge zwischen ein und zwölf Wochen ab dem jeweiligen Suchzeitraum werden als Reisezeiträume berücksichtigt.

Alle Preise sind Durchschnittspreise für Hin- und Rückflugtickets in der Economy Class. Die Preise können variieren und Ersparnisse können nicht garantiert werden.

Der Jahresvergleich ist nicht von saisonale Ereignissen, Feiertagen, Tourismus oder besondere Stadtveranstaltungen sowie Wetterereignissen/ Naturkatastrophen bereinigt.

Über KAYAK

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