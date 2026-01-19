KAYAK Europe GmbH

Stadt, Land, Flug: So reisen Gen Z und Millennials 2026

"What the Future" (WTF) Report zeigt Hotspots, "Hidden Gems" und Reisetrends 2026 laut KAYAK und TikTok

Alte Reisegewohnheiten? Werden 2026 über Bord geworfen. KAYAK, die weltweit führende Reisesuchmaschine, hat den neuen " What the Future"-Report veröffentlicht. Die Prognose: 2026 ist das Jahr, in dem Reisende mit Altem brechen und sich auf Neues einlassen. Weniger Metropole, mehr Kleinstadt. Weniger Must-sees, mehr Feel-good. Exklusive Daten der Social-Media-Plattform TikTok, kombiniert mit Milliarden Suchanfragen von KAYAK-Nutzern, einer repräsentativen Umfrage unter 14.000 Millennials und Angehörigen der Generation Z sowie sozio-kulturelle Untersuchungen und Interviews mit dem KAYAK-Führungsteam bilden die Basis der identifizierten Reisetrends 2026.

Großstadt ist out bei Gen Z und Millennials. 86 Prozent der befragten Reisenden sagen, dass sie 2026 lieber ländliche Regionen oder kleinere Städte besuchen möchten als große Metropolen. Der am häufigsten genannte Grund: Authentizität. 31 Prozent möchten in ihrem Urlaub eine authentische Erfahrung machen. Und das geht im Zweifelsfall besser im inhabergeführten Café in der Kleinstadt als in der internationalen Kaffeehauskette in der Megacity.

Auf Großstadttrubel haben Gen Z und Millennials offenbar weniger Lust. Für jeden Vierten ist die erhoffte Ruhe der Anlass, 2026 kleinere und unbekanntere Reiseziele zu entdecken. 40 Prozent setzen lieber auf eine kleinere Destination, weil diese oft auch günstiger sind. Welche "Kleinmetropolen" sich für den nächsten Städtetrip besonders gut eignen, zeigt das entsprechende KAYAK-Ranking.

Weitere Trends für das Reisejahr 2026 sind:

Noch nicht Social-Mainstream

Eiffelturm, Freiheitsstatue und Brandenburger Tor haben erstmal ausgedient. 82 Prozent der Gen Z und 77 Prozent der Millennials möchten 2026 Orte besuchen, an denen sie noch nicht waren - und nach Möglichkeit auch wenig andere Besucher. Der Hashtag #hiddengems, der auf atemberaubende Reiseziele fernab des Mainstreams aufmerksam macht, verzeichnete bei TikTok einen Anstieg von 50 Prozent.

Booked now, paid later

Obwohl alles teurer wird, heißt das nicht, dass die Deutschen auf Reisen verzichten. "Buy now, pay later" ist bei der nächsten Generation auch bei der Urlaubsplanung voll im Trend. 26 Prozent der Gen Z und 25 Prozent der Millennials sagen, dass Kredit- und Ratenzahlungsmöglichkeiten darüber bestimmen, wie viele Reisen sie 2026 tatsächlich machen.

Gänsehaut-Getaways

Von der Sonnenfinsternis über Polarlichter bis hin zu Meteoritenschauern: 53 Prozent der Befragten lassen sich von Naturwundern bei ihren Reiseplänen für 2026 beeinflussen. Bei der Gen Z gehören Naturreisen inzwischen sogar zu den drei häufigsten Urlaubsarten. Kein Wunder also, dass der Hashtag #glamping, eine Art Luxus-Camping, auf TikTok 20 Prozent zugelegt hat.

Dein Kumpel, KI

Freunde und Familie nach Reiseempfehlungen fragen? Schnee von gestern. Heute fragt man Künstliche Intelligenz nach Reisetipps. Mehr als jeder Vierte aus der Gen Z- oder Millennial-Altersgruppe (27 Prozent) vertraut KI mehr als Freunden oder Social Media, was Reisetipps angeht. Fast sechs von zehn Reisenden würden sogar ihr Ziel ändern, wenn die KI ihnen etwas Besseres vorschlägt. Übrigens: 44 Prozent aller Prompts von Nutzern der KAYAK KI-Suche drehen sich darum, Deals zu finden und budgetfreundlich zu reisen.

"2026 wird KI zu einem noch leistungsfähigeren, unsichtbaren Motor hinter dem Reisen werden, der die Bedürfnisse der Reisenden vorhersieht, bevor sie danach fragen und Reibungsverluste bei jedem Schritt beseitigt. Die Zukunft des Reisens ist nicht nur intelligenter, sondern auch menschlicher und persönlicher, wobei die Technologie das Erlebnis auf dem Weg dorthin verbessert", sagt Matthias Keller, Chief Product Officer bei KAYAK.

Wellth-Trips

Luxus ist in, aber: Darunter verstehen Gen Z und Millennials keine goldenen Wasserhähne auf dem Zimmer oder den Chauffeurservice zum Flughafen. Luxus ist, zur Ruhe zu kommen. 70 Prozent nennen die mentale Erholung als wichtigsten Grund fürs Reisen. 44 Prozent sagen, dass Spa- oder Wellnessbehandlungen eine Reise luxuriös wirken lassen. Auch der Hashtag #wellnesstravel verzeichnete bei TikTok einen Anstieg um 150 Prozent.

Das Hauptevent

Langweilig soll Urlaub aber nicht werden. 93 Prozent der Gen Z- und Millennial-Reisenden planen, 2026 für ein Großevent zu verreisen, egal ob Konzert, Festival oder globales Sporthighlight. Jeder Dritte (33 Prozent) möchte dabei zu einer Musikveranstaltung reisen, 31 Prozent zu einem Sportevent. 24 Prozent packen ihre Koffer für ein Kulturfestival.

Entschleunigungsreisen

Reisende treten 2026 auf die Bremse und lassen es jetzt oft ruhiger angehen. 70 Prozent sagen, dass Entspannung und mentaler Reset ihre obersten Prioritäten sind. 45 Prozent meinen, dass ein langsameres Reisetempo hilft, den Kopf freizubekommen. Für 27 Prozent zählt Qualität vor Quantität: Weniger tun, aber besser. Auch bei TikTok hat der Hashtag #slowtravel um stolze 330 Prozent zugelegt.

Nanotrips

Das endlose Warten auf den langersehnten Sommerurlaub ist Geschichte. Kurze, spontane Auszeiten sind im Trend. 67 Prozent der Gen Z und Millennials planen, 2026 mehrere Kurztrips zu machen. Wenig verwunderlich, dass der Hashtag #weekendgetaways einen Anstieg um 60 Prozent verzeichnet.

Sanfte Abenteuer

Abenteuer muss nicht gleich eine Expedition durch den Regenwald bedeuten. Fast ein Drittel aller befragten Reisenden präferiert die Kombinationen aus leichter Aktivität, wie beispielsweise eine Rafting-Tour am Morgen in Kombination mit Entspannung, wie einem Spa-Aufenthalt am Nachmittag.

Mehr Informationen zu den einzelnen Trends finden Sie hier.

Methodik:

Umfrageergebnisse

Die Reisetrends für 2026 wurden auf Grundlage einer Online-Umfrage von WALR ermittelt, die unter 1.503 Angehörigen der Generation Z und Millennials in Deutschland durchgeführt wurde, die in den vergangenen zwei Jahren innerhalb Deutschlands oder international gereist sind und planen, im kommenden Jahr erneut national oder international zu verreisen. Die Erhebung fand vom 1. bis 8. Oktober 2025 statt. Die Datenerhebung erfolgte gemäß den Richtlinien der MRS (Market Research Society) und ESOMAR, um eine ethische und präzise Datenerfassung sicherzustellen.

Die Erkenntnisse zum Wunsch, neue Reiseziele zu besuchen, basieren auf einer Online-Umfrage von PureSpectrum unter 1.011 in Deutschland lebenden Personen, die mindestens einmal pro Jahr international privat verreisen. Die Befragung fand vom 13. bis 20. August 2024 statt.

KAYAK Datenanalyse

Basierend auf Flug- und Hotelsuchen auf KAYAK.de und den dazugehörigen Marken im Zeitraum vom 1. April 2025 bis 30. September 2025, für Reisen zwischen 1. Januar und 31. Dezember 2026 ab allen Flughäfen in Deutschland. Die Daten wurden mit denselben Such- und Reisezeiträumen im Jahr 2024 und 2025 verglichen. Alle Preise sind Durchschnittspreise für Economy-Hin- und Rückflugtickets. Preise können variieren; Ersparnisse können nicht garantiert werden. Prozentangaben zu Preisveränderungen sind annähernd.

TikTok Datenanalyse

TikTok analysierte Trends bei der Videoerstellung sowie die von der Community verwendeten Hashtags zwischen dem 1. Januar und dem 30. November 2025. Diese wurden anschließend mit den Hashtags aus demselben Zeitraum im Jahr 2024 verglichen.

