KAYAK Europe GmbH

Fünf Reiseziele für die perfekte Geisterjagd mit KAYAK

Berlin (ots)

Derzeit zieht es viele Urlauber zu Orten mit Gänsehautgarantie. Die weltweit führende Reisesuchmaschine KAYAK hat fünf Reiseziele zusammengestellt, an denen das Geisterfoto als Souvenir quasi garantiert ist.

RMS Queen Mary: Übernachten mit 150 Geistern

Auch wenn das Schiff heute fest im Hafen von Long Beach liegt, sind die Geistergeschichten nicht zur Ruhe gekommen. Zimmer B340 wird aufgrund paranormaler Aktivitäten nicht mehr vermietet.

Myrtles Plantage: Der verfluchteste Fotospot von Louisiana

Die historische Plantage ist eines der am meisten heimgesuchten Häuser in den USA. Oft werden Geistererscheinungen von Kindern im antiken Spiegel gemeldet: Hobbyfotografen fanden im Nachhinein auf Erinnerungsfotos das Spiegelbild fremder Personen.

Schlosshotel Dragsholm: Die Lady, die nie auscheckte

Einst, so sagt man, sperrte der Schlossherr seine Tochter hinter den dicken Mauern des Schlosses ein. Seither wandert sie als weiße Dame durch die Korridore. Als man vor rund 70 Jahren bei Renovierungsarbeiten in den Gemäuern das Skelett eines Mädchens entdeckte, wurde aus dem Schauermärchen bittere Wahrheit.

Ancient Ram Inn: Übernachten, wo es wirklich spukt

Im beschaulichen Städtchen Wotton-under-Edge liegt ein Gasthaus aus dem 12. Jahrhundert, erbaut auf einer heidnischen Grabstätte. Im von über 20 Geistern beheimateten Spukhaus kann man die Geisterstunde bei einem Ghost-Hunting-Event miterleben.

Ballygally Castle: Gespenster in Samt und Seide

Im 1625 erbauten Schloss treibt Lady Isabella Shaw ihr Unwesen, die zu Lebzeiten von ihrem Ehemann eingesperrt wurde und bei ihrem Fluchtversuch in den Tod stürzte. Seither wandelt ihr Geist durch die Gänge des Schlosses.

KAYAK, Teil der Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), ist die weltweit führende Reisesuchmaschine. Mit Milliarden von Suchanfragen auf unseren Plattformen helfen wir Menschen dabei, ihren perfekten Flug, Unterkunft, Mietwagen und Urlaubspaket zu finden.

Original-Content von: KAYAK Europe GmbH, übermittelt durch news aktuell