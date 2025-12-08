KAYAK Europe GmbH

Sommer, Sonne, Sparen: Das sind die günstigsten Destinationen für den Sommerurlaub 2026

Günstigste europäische Destinationen für den Badeurlaub: Venedig, Pisa und Zadar

Im Jahresvergleich größtes Sparpotenzial bei Flügen nach Johannesburg, Mailand und Thessaloniki

Aber: Flugpreise nach Tunis und Tirana steigen um bis zu 21 %

Kaum ist es draußen grau und nasskalt, schon träumen wir vom nächsten Strandurlaub. Die weltweit führende Reisesuchmaschine KAYAK verrät deshalb schon einmal jetzt, wo der Badeurlaub im kommenden Sommer besonders günstig zu bekommen ist, auf welchen Strecken Passagiere aktuell deutliche Preisnachlässe nutzen können/ Aber auch, wo es vermutlich deutlich teurer wird.

Die aktuell günstigste Destination innerhalb Europas für einen Sommerurlaub mit Sonne, Strand und Dolce Vita im kommenden Sommer ist Venedig. Hin- und Rückflug kosten im Durchschnitt 176 Euro.* Badeurlauber genießen auf Lido di Venezia, einer elf Kilometer langen Insel vor Venedig, die zahlreichen Sandstrände. Kaum teurer lassen sich auch das italienische Pisa und das kroatische Zadar mit aktuellen 177 Euro im Durchschnitt für Hin- und Rückflug erreichen. Pisa liegt zwar nicht direkt am Meer, aber die toskanische Küste ist nur wenige Kilometer entfernt und wartet mit traumhaften kleinen Badeorten wie Marina di Pisa, Tirrenia und Calambrone. Zadar hat weitläufige Kiesstrände mit kristallklarem Wasser und kleinen Pinienwäldern zu bieten.

Ebenfalls für unter 200 Euro im Schnitt fliegen Sommerurlauber im kommenden Jahr nach Barcelona (179 Euro), Tirana in Albanien (194 Euro) und in die griechische Hauptstadt Athen (197 Euro). Die Top 10 der günstigsten Badedestinationen 2026 in Europa vervollständigen Dubrovnik in Kroatien (203 Euro), das französische Nizza (204 Euro), Neapel in Italien (209 Euro) und Olbia auf Sardinien (212 Euro).

Beliebte Reiseziele Tirana und Tunis merklich teurer

"Obwohl ein Rundflug nach Tirana derzeit noch für unter 200 Euro zu haben ist, ziehen die Sommerpreise für das auch 2025 sehr beliebte Reiseziel mit 18% im Jahresvergleich bereits spürbar an. Ähnlich entwickelt sich die Lage in Tunis, das gemeinsam mit Marrakesch und Tbilisi (Georgien) zu den drei Flugstrecken mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis zählt. Ein Abstecher in die tunesische Hauptstadt ist für den nächsten Sommer aktuell 21 % teurer als in diesem. Wer flexibel ist und sich schon jetzt für sein Sommerreiseziel entscheidet, der kann sich momentan attraktive Angebote sichern", sagt Yvonne Bonanati von KAYAK.

Auch wer 2026 nach Australien aufbrechen möchte, der sollte sein Reisebudget gut prüfen und zeitnah über eine Buchung nachdenken: Für einen Hin- und Rückflug sind momentan mindestens 1.300 Euro fällig, die Traumstrände am anderen Ende der Welt sind damit aktuell die teuersten Sommerdestinationen 2026 für deutsche Urlauber.

Urlaub für Sparfüchse: Größter Preisrückgang für Flüge nach Johannesburg, Mailand und Thessaloniki

Im Vergleich zum Vorjahr lässt sich besonders bei Flügen nach Johannesburg sparen. Mit durchschnittlich 774 Euro für Hin- und Rückflug sind diese momentan ganze 19 Prozent günstiger als im Vorjahreszeitraum. Aber auch europäische Ziele lassen sich im kommenden Jahr deutlich günstiger anfliegen als noch 2025. Flüge nach Mailand sind aktuell 18 Prozent günstiger, Thessaloniki kann man 17 Prozent günstiger erreichen und auch Flüge nach Sardinien sind momentan 16 Prozent günstiger.

Informationen zu weiteren Schnäppchenzielen finden Sie hier.

Methodik:

*Basierend auf Flugsuchen auf KAYAK.de und verbundenen Marken im Zeitraum zwischen dem 01.06.2025 und dem 15.11.2025 für Flüge mit Abflug zwischen dem 01.06.2026 und dem 15.09.2026 von einem beliebigen deutschen Flughafen. Sie wurden mit Suchanfragen verglichen, die im Zeitraum zwischen dem 01.06.2024 und dem 15.11.2024 für Reisen zwischen dem 01.06.2025 und dem 15.09.2025 durchgeführt wurden. Alle Preise sind Durchschnittspreise für Economy-Hin- und Rückflugtickets. Die Preise können variieren und Einsparungen können nicht garantiert werden. Die Prozentsätze für Veränderungen bei den Suchanfragen sind gerundet.

