5-Sterne-Hotels zum Schnäppchenpreis: Wenn Luxus auf Low Budget trifft

Berlin (ots)

Suchen nach 5-Sterne-Hotels für den Herbst 26 Prozent über 2022 Niveau

Luxus-Hotel-Schnäppchen im September und Oktober in Kuala Lumpur, Malaysia

KAYAK hilft Reisenden Luxusunterkünfte für kleines Geld zu finden

Die Lust auf Fernreisen nimmt weiter deutlich zu - das zeigen neue Daten von KAYAK. Im Vergleich zum Vorjahr suchen die Deutschen über die weltweit führende Reisesuchmaschine KAYAK für den Herbst 13 Prozent häufiger nach Flügen*. Internationale Flüge werden sogar 21 Prozent häufiger gesucht. Dabei scheinen Urlaubswillige ein besonderes Augenmerk auf eine komfortable Unterkunft zu legen. Die Suchanfragen für 5-Sterne-Hotels haben um ganze 26 Prozent zugenommen im Vergleich zu 2022. Damit es aber nicht bei der reinen Suche bleibt, sondern Urlauber mit jedem Budget auch einen Luxusurlaub verbringen können, hat KAYAK einen neuen Service gelauncht: Mit den 5-Sterne-Schnäppchen finden Urlauber Luxushotels zum vergleichsweise kleinen Preis.

Luxusurlaub ist nicht nur etwas für Superreiche. KAYAK hat sich weltweit Reiseziele angeschaut, die 5-Sterne-Hotels auch zu vergleichsweise erschwinglichen Preisen anbieten. Außerdem finden Schnäppchenjäger über KAYAK Informationen zu den besten Buchungszeiten und Reisemonaten, um ihre Reisekosten noch weiter zu senken.

Günstigste 5-Sterne-Hotels weltweit in Kuala Lumpur, in Europa in Krakau

Am preisgünstigsten weltweit übernachten Luxusurlauber im September und Oktober in Kuala Lumpur in Malaysia**. Für eine Nacht im 5-Sterne-Doppelzimmer werden dort durchschnittlich 106 Euro fällig. Auch in Bogotá in Kolumbien gibt es vergleichsweise günstige Luxusunterkünfte. Dort kostet eine Nacht im Doppelzimmer im 5-Sterne-Hotel im Schnitt 109 Euro. In Colombo in Sri Lanka zahlen Reisende im 5-Sterne-Doppelzimmer durchschnittlich 114 Euro pro Nacht.

In Europa ist das preisgünstigste Ziel für einen Aufenthalt im 5-Sterne-Hotel zu dieser Zeit Krakau. Ein Doppelzimmer kostet dort im Schnitt 144 Euro pro Nacht. Auch in Warschau übernachten Urlauber vergleichsweise günstig in einer Luxusunterkunft (durchschnittlich 152 Euro). Nicht viel teurer ist eine Nacht in Alanya in der Türkei. Pro Nacht zahlen 5-Sterne-Urlauber dort im Schnitt 155 Euro.

Eine Übersicht mit weiteren Reisezielen und Preisen finden Sie hier.

Interaktive Weltkarte zeigt, wo 5-Sterne-Schnäppchen möglich sind

Mit Hilfe einer interaktiven Weltkarte sehen Luxusurlauber auf der KAYAK-Website auf einen Blick, wo sie zu welchen Durchschnittspreisen in einem 5-Sterne-Hotel unterkommen. Fahren Urlaubswillige mit dem Cursor über die jeweilige Stadt, sehen die wichtigsten Informationen. Neben den durchschnittlichen Kosten für eine Nacht im 5-Sterne-Hotel wird auch deren durchschnittliche Hotelbewertung angezeigt. Daneben sehen Reisewillige auch den Monat mit dem jeweils besten Preis für diese Stadt sowie den besten Buchungszeitpunkt.

"Das Interesse an 5-Sterne-Hotels ist im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich gestiegen", sagt Annie Wilson, CCO bei KAYAK. "Gleichzeitig ist sicher das ein oder andere Reisebudget aufgrund der Inflation geschrumpft. Mit den 5-Sterne-Schnäppchen bieten wir Reisenden jetzt die Möglichkeit, mit wenigen Klicks herauszufinden, wo sie einen Luxusurlaub auch für wenig Geld verbringen können. Dafür haben wir die Hoteldaten von Hunderten von Städten rund um den Globus analysiert."

*Datengrundlage: Alle Suchen zwischen dem 01.01.2023 und dem 15.08.2023 für den Reisezeitraum 15.09.2023 bis 30.11.2023 im Vergleich zu den identischen Zeiträumen 2022.

**Datenbasis 5-Sterne-Schnäppchen: Die Durchschnittspreise für den aktuellen und den kommenden Monat stammen aus unseren internen Suchdaten auf den KAYAK-Portfolio-Domains der letzten 180 Tage, wobei die Aktualisierung jeweils am 1. des Monats erfolgt. Um eine genaue Schätzung der Übernachtungspreise für Standard-Doppelzimmer in 5-Sterne-Hotels zu erhalten, zeigen wir den Durchschnittspreis an, ohne Ausreißer, d. h. die oberen und unteren 1 Prozent der Preise.

