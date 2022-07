KAYAK Europe GmbH

Deutschland ist Autoreiseland Nr. 1 in Europa

Laut Roadtrip-Index 2022 von KAYAK setzt sich Deutschland als bestes Reiseziel für den Urlaub mit dem Auto gegen 32 andere europäische Länder durch

Berlin (ots)

Trotz steigender Kraftstoffpreise wird das Auto in diesem Sommer das bevorzugte Verkehrsmittel für Europa-Reisende sein, gleichzeitig ist Deutschland offiziell zum besten Ort für einen Roadtrip auf dem Kontinent gekürt worden. Dies geht aus einer internationalen Untersuchung von KAYAK hervor, der weltweit führenden Reisesuchmaschine, die heute den Roadtrip Index 2022 veröffentlicht.

In dem Index wurden 33 europäische Länder anhand von 24 verschiedenen Faktoren bewertet, die für Autoreisen relevant sind, wie zum Beispiel Verkehr, Verfügbarkeit von Mietwagen, Preise, Infrastruktur und Sicherheit, Camping sowie Wetter, Natur und Sehenswürdigkeiten. Ein besonderer Fokus liegt auf nachhaltigen Autoreisen: Diese Reisekategorie beleuchtet Faktoren wie die Anzahl der Ladestationen für Elektroautos, Ladepreise oder Luftverschmutzung.

Deutschland ist bestes Autoreiseziel 2022

Deutschland sichert sich den ersten Platz im Ranking der besten Autoreiseziele und setzt sich damit gegen 32 weitere in Europa analysierten Länder durch. Unsere Heimat punktet besonders in den Bereichen Komfort und Infrastruktur sowie bei den Faktoren zu Natur und Sehenswürdigkeiten. Außerdem finden Reisende hier eine hohe Anzahl von E-Ladestationen vor und können ihre Reise somit einfacher nachhaltig gestalten. Ein weiteres Plus ist die Sicherheit: Deutschland verzeichnet deutlich weniger Autounfälle pro 100.000 Einwohner als die meisten anderen analysierten Länder. Spanien, Litauen, Zypern und Frankreich folgen auf Deutschland und komplettieren die TOP 5 der Reiseziele, die sich besonders gut für einen Roadtrip eignen.

Die Mehrheit der Urlauber reist im Sommer 2022 mit dem Auto

Eine internationale Studie von KAYAK zeigt außerdem, dass 55 Prozent der Reisenden in dieser Saison mit dem Auto unterwegs sein wollen, nur 35 Prozent planen zu fliegen. Dieser Trend spiegelt sich auch in den Ergebnissen zu den Mietwagen-Suchanfragen wider, deren Anzahl in Deutschland in den letzten Wochen im Vergleich zu 2019 um rund 172 Prozent gestiegen ist. Die Flugsuche, die nach wie vor den größten Anteil an den Suchanfragen ausmacht, ist im gleichen Zeitraum um rund 7 Prozent zurückgegangen.

Die Niederlande belegen Platz eins in Sachen Nachhaltigkeit

68 Prozent der Reisenden gaben weiter an, dass ihre Sommerpläne in diesem Jahr durch das Thema Nachhaltigkeit beeinflusst würden. Laut Index 2022 sind die Niederlande das beste Reiseziel für einen nachhaltigen Roadtrip, mit mehr E-Ladestationen pro 100 Quadratkilometer und weniger Autos pro Einwohner als die meisten analysierten Länder. Island und Estland liegen auf den Plätzen zwei und drei, da sie bei der Luftverschmutzung und der Überlastung der Straßen sehr gut abschneiden.

"Roadtrips sind eine flexible, bequeme und relativ preisbewusste Art zu reisen. Gleichzeitig wünscht sich die Mehrheit der Reisenden einen nachhaltigen Urlaub. Mit dem Roadtrip-Index können Reisende beides miteinander verbinden," erklärt Laure Bornet, EMEA-Geschäftsführerin bei KAYAK. "Nachhaltige Autoreisen schonen nicht nur die Umwelt, sondern auch das Urlaubsbudget. Das Reisen mit einem Elektroauto kostet nur einen Bruchteil des Treibstoffs und kann eine gute Möglichkeit sein, immer wieder neue Ziele zu erkunden. Und wer selbst kein Elektro- oder Hybridauto besitzt, der kann auf unserer Website die Preise für Hybrid- oder Elektroautos von Hunderten von Mietwagenanbietern vergleichen."

Weitere Kategorien und Gewinner

Neben dem Gesamtranking erhalten die Reisenden im Roadtrip-Index auch Empfehlungen für ihre persönliche Art zu reisen. Wer den Schwerpunkt auf Outdoor-Aktivitäten legt, der sollte z. B. nach Frankreich reisen. Letzteres schneidet auch bei naturverbundenen Reisenden am besten ab. Autoreisende finden in Serbien ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wer Wert auf Komfort und eine erstklassige Infrastruktur legt, für den ist die Schweiz das richtige Ziel.

Top 10 der europäischen Roadtrip-Länder im Jahr 2022:

1. Deutschland

2. Spanien

3. Litauen

4. Zypern

5. Frankreich

6. Schweden

7. Portugal

8. Estland

9. Italien

10. Schweiz

Top-Länder für einen nachhaltigen Roadtrip im Jahr 2022:

1. Niederlande

2. Island

3. Estland

4. Norwegen

5. Litauen

6. Finnland

7. Schweden

8. Schweiz

9. Portugal

10. Österreich

Internationale Studie zum Reiseverhalten

Die Umfrageergebnisse hinsichtlich präferierter Reiseart sowie Nachhaltigkeit basieren auf einer elektronischen Umfrage, die von CINT im Auftrag von KAYAK durchgeführt wurde. Die Datenerhebung fand vom 10. bis 16. Mai 2022 unter 10.000 Personen aus dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich, Spanien, Schweden, Dänemark, Österreich, den USA, Kanada und Australien im Alter zwischen 18 und 65 Jahren statt. Alle Prozentangaben wurden gemäß den üblichen Rundungsregeln auf maximal 0,5 gerundet.

KAYAK-Daten

Die Suchdaten für Mietwagen basieren auf allen Suchanfragen für Mietwagen, die zwischen dem 04.07.2022 und dem 17.07.2022 für Reisedaten zwischen dem 15.07.2022 und dem 15.09.2022 auf Kayak.de und verbundenen Websites durchgeführt wurden, im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019. Bei den Prozentsätzen handelt es sich um Durchschnittswerte. Die Preise können variieren und Einsparungen können nicht garantiert werden.

Die Daten für die Flugsuche basieren auf allen Suchen nach Flügen auf Kayak.de und verbundenen Seiten zwischen dem 04.07.2022 - 17.07.2022 für Reisedaten zwischen dem 15.07.2022 - 15.09.2022 und im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019. Bei den Prozentsätzen handelt es sich um Durchschnittswerte. Die Preise können variieren und Einsparungen können nicht garantiert werden.

