Deutsche Werbefilmakademie e.V.

HORNBACH-Spot großer Sieger beim "Werbefilm-Oscar"

Hamburg (ots)

Beim Deutschen Werbefilmpreis, der am 20. März zum dreizehnten Mal von der Deutschen Werbefilmakademie verliehen und in Hamburg mit einer großen Gala gefeiert wurde, zeichnete die Grand Jury den Spot "HORNBACH - Kein Projekt ohne Drama" in der Königsdisziplin "Bester Werbefilm" aus.

Mit vier weiteren "Hattos" wurde dieselbe Produktion für Komposition, Skript, Schnitt und Art Department bedacht. Eine weitere Auszeichnung erfolgte mit dem "Preis der Medien". Somit gewann der epische Werbefilm für den Baumarkt-Kunden sechs der 13 "Hattos".

Unter den weiteren Spots, die am Freitagabend während der Moderation des deutsch-iranischen Standup-Comedian Masud Akbarzadeh ausgezeichnet wurden, bejubelten die 800 Gäste die folgenden Produktionen: Ein "Hatto" ging jeweils an "ALDIstory: Minzbonbons, die Erinnerungen wecken" für Kostüm, "AUDI - Strive for clarity" für Sounddesign, "LEGO - HOLIDAY '25" für Virtual Effects, "SBT Story - Anduk" für Regie, "Working with Cancer - Strings" für Kamera und "ZDF - Weihnachten 2025" für Animation. Beim Nachwuchs ging die Auszeichnung an Biko Julian Voigts von der Filmakademie Baden-Württemberg und seinen Lidl-Film "Pizza Passione".

"Den Gewinnerinnen und Gewinnern sowie den Nominierten ist es gelungen, mit ihren Arbeiten künstlerisch und kreativ positive Antworten auf die kleinen Herausforderungen des Alltags, aber auch zu großen gesellschaftlichen Themen zu finden. Dies ist gerade in Zeiten rasanter gesellschaftlicher Veränderungen und globaler Krisen eine große Leistung", sagt Dr. Carsten Brosda, Hamburgs Senator für Kultur und Medien.

"Die Qualität der preisgekrönten Werke bildet einen hervorragenden Werbefilm-Jahrgang ab und hat der Branche Hoffnung gemacht, dass unsere Arbeit auf kreativ und produktionstechnisch höchstem Niveau relevant bleibt ", sagt Myriam Zschage von der Deutschen Werbefilmakademie.

Als Sponsoren unterstützten den DWP 2026 die Stadt Hamburg, TWF Treuhandgesellschaft Werbefilm, INFECTED, HELLO ROBIN, 2WEI Music, Chamaeleon, Weischer.Cinema, REPLAYBOYS, DeeBeePhunky, PRG Cinegate, Theaterkunst, Getty Images, adag, Graef Rechtsanwälte, SUESSMAUS STUDIO.

Fotolink: https://www.swisstransfer.com/d/214b5d4e-6b32-481d-83f1-ae6775ef887d

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