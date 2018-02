Einfach gut schlafen: ALDI Nord Matratze Sieger bei Stiftung Warentest

ALDI Nord Matratze Novitesse Memolux 90. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/112106 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Unternehmensgruppe ALDI Nord/Credit: ALDI Nord" Bild-Infos Download

Essen (ots) - Die beste Matratze gibt es beim Discounter: Die Viskoelastik-Matratze von ALDI Nord hat bei Stiftung Warentest überzeugt. Das Modell garantiert ruhige Nächte für alle Schlaftypen und erhält das Qualitätsurteil "Gut" (2,2).

Insgesamt 16 Matratzen haben die Prüfer von Stiftung Warentest unter die Lupe genommen. Darunter neun Viskoschaum- und sieben Latexmatratzen der Größe 90 mal 200 Zentimeter. Im Rahmen des Testverfahrens wurden die Matratzen unter anderem auf Liegeeigenschaften, Haltbarkeit und Handhabung, aber auch auf Schadstoffe geprüft.

Das Ergebnis: Egal ob Seiten- oder Rückenschläfer, ob groß oder klein, die Viskoschaummatratze "Novitesse Memolux 90" von ALDI Nord ist für alle Körpertypen mit Abstand die beste Wahl. Der Vorteil von Viskoschaum liegt vor allem in der Anpassungsfähigkeit des Materials. Während des Schlafs schmiegt sich die Matratze an die eigene Körperform an und wirkt zudem wärmeisolierend. Darüber hinaus punktet das Discounter-Modell mit dem Härtegrad 3 (hart) mit einem Top-Preis.

"Wir freuen uns sehr über das Ergebnis von Stiftung Warentest, das beweist, dass man auch auf einer preisgünstigen Matratze gut und komfortabel schlafen kann", sagt Dr. Michael Kofink, Leiter Qualitätswesen Non Food bei ALDI Nord. "Mit der Novitesse Matratze bieten wir unseren Kundinnen und Kunden eine Top-Qualität zum kleinen Preis an."

Ein besonderer Grund zur Freude für alle Langschläfer: Die Matratze ist ab dem 22. Februar 2018 wieder in allen ALDI Nord Filialen erhältlich. Und das zum unschlagbar günstigen ALDI Preis von 129 Euro. Wer ab sofort auf dem Testsieger seine Nächte verbringen möchte, sollte sich beeilen. Denn wie alle Aktionsartikel, ist auch dieses Produkt nur in begrenzter Auswahl verfügbar.

