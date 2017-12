O ALDI-Baum: ALDI Nord verkauft erstmals Nordmanntannen

ALDI Nord Nordmanntanne. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/112106 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Unternehmensgruppe ALDI Nord/Credit: ALDI Nord" Bild-Infos Download

Essen (ots) - Weihnachtsbaum zum ALDI Preis: Ab dem 14. Dezember bietet der Discounter seinen Kunden Nordmanntannen im Aktionsangebot an und erfüllt damit einen langersehnten Kundenwunsch.

Mit dem Start der Adventszeit beginnt für zahlreiche Haushalte in Deutschland die Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum. Vor allem gerade muss er sein, sattgrün sowie dicht bewachsen. Und nicht zu vergessen: Er soll so wenig wie möglich nadeln. Bleibt er dann noch frisch bis ins neue Jahr, steht einem besinnlichen Fest nichts mehr im Wege. Diesen Ansprüchen wird vor allem die Nordmanntanne gerecht, die bis heute zu den beliebtesten Tannenbäumen zählt. Dank der weichen Nadeln gilt der Klassiker unter den Bäumen zudem als besonders kinderfreundlich.

Auf die große Nachfrage an Nordmanntannen reagiert ALDI Nord in diesem Jahr mit einem ganz besonderen und vor allem preisgünstigen Weihnachtsangebot: 12,99 Euro kosten die Weihnachtsbäume, die ab dem 14. Dezember in allen ALDI Nord Filialen erhältlich sind. Die Tannen, die überwiegend aus dem Sauerland stammen, sind in einer Größe von 1,50 bis 1,75 Meter erhältlich. Wer beim Weihnachtsbaumkauf in diesem Jahr ein besonderes Schnäppchen machen möchte, sollte sich beeilen. Denn wie alle anderen Aktionsartikel sind auch die ALDI Nordmanntannen nur in begrenzter Anzahl erhältlich.

