Petal Ads stellte auf der DMEXCO 2023 bahnbrechende Lösungen für den Eintritt in den chinesischen Markt vor

Das mobile Werbe-Ökosystem von Huawei, Petal Ads, war auf der DMEXCO 2023 sehr produktiv und präsentierte hochmoderne Lösungen für die Erstellung effektiver digitaler Kampagnen. An der Veranstaltung nahmen 800 internationale Redner, 40.000 internationale Fachbesucher und 650 ausstellende Unternehmen teil.

Petal Ads veranstaltete eine Masterclass und einen Stand, um seine Strategien und Dienstleistungen vorzustellen, und nahm an einem von der Mobile Marketing Association (MMA) organisierten Gremium über die Ansprache hochwertiger Zielgruppen teil.

Jaime Gonzalo, Vizepräsident von Huawei Mobile Services Europe, sagte: „Petal Ads war begeistert, auf der DMEXCO seine beiden wichtigsten Geschäftsprioritäten vorzustellen: Markenwerber bei der Erstellung überzeugender digitaler Kampagnen zu unterstützen und ihnen gleichzeitig die Werkzeuge an die Hand zu geben, um mit hochwertigen internationalen Zielgruppen, hauptsächlich aus China, in Kontakt zu treten."

Petal Ads Masterclass

Unter der Leitung von Jaime Gonzalo betonte die Petal Ads Masterclass die Notwendigkeit, qualitativ hochwertige Nutzer anzusprechen, und stellte Branchenführer aus verschiedenen Sektoren wie dem Einzelhandel und der Automobilindustrie vor, die in China erfolgreich neue Wege beschritten haben.

Er erklärte, dass Petal Ads Unternehmen dabei helfen kann, in den chinesischen Markt einzutreten, da Huawei diesen Markt sehr gut kennt, exklusiv über eine große Anzahl hochwertiger Nutzer verfügt und großen Einfluss auf diesen Markt hat. Huawei steht laut dem YouGov Global Best Brand Ranking 2022 an der Spitze der Beliebtheit in China, hat einen Marktanteil von 47,4 % bei faltbaren Smartphones und bietet exklusiven Zugang zu über 500 Millionen aktiven Nutzern in China pro Monat. Darüber hinaus bietet die Plattform umfassende Unterstützung durch ein engagiertes Team in Europa, von der Sprache über die visuelle Gestaltung bis hin zur Einrichtung.

MMA-Gremium

Im Rahmen des MMA-Gremiums sprachen Branchenexperten über den Wert von Beziehungen zu hochwertigen Zielgruppen und erklärten, dass die Verwendung von First-Party-Daten für eine hochgranulare Segmentierung entscheidend ist. Petal Ads wurde von Alessandro Schintu, dem Direktor für Ökosystementwicklung und -betrieb bei Huawei, vertreten.

Petal Ads Stand

Am Stand von Petal Ads fanden Fachgespräche über Branding, App-Kampagnen und Expansionstaktiken im Ausland statt, die Hunderte von Besuchern anlockten. Die Gäste erlebten die neuesten innovativen Geräte von Huawei und erfuhren mehr über die erfolgreichen Partnerschaften des Unternehmens mit weltweit führenden Marken.

Sehen Sie sich hier das Highlights-Video und hier die Petal Ads Masterclass an.

Informationen zu Petal Ads

Petal Ads ist eine schnell wachsende und branchenführende mobile Werbeplattform von Huawei Technologies für Publisher, Werbetreibende und Vermarkter, die ihr Wachstum vorantreiben und ihr Publikum erweitern möchte.

Erreicht wird dies durch eine umfangreiche Plattform mit über 360.000 Publishern weltweit und Werbetreibenden aus über 200 verschiedenen Branchen, wobei Agenturen und Unternehmen über 730 Millionen neue Kunden erreichen.

Petal Ads bietet erstklassige Targeting-Lösungen, die Hardware-, Software- und Service-Erkenntnisse nutzen und das aus First-Party-Daten und durch ein intelligentes System von User-Tags gewonnene Wissen einsetzen, um Werbetreibenden bei der Zielgruppenberechnung, der Erkenntnisanalyse und dem Retargeting zu helfen.

Die preisgekrönte, kosteneffiziente Werbeplattform ist ideal für alle, die neue, wertvolle Zielgruppen erreichen wollen. Petal Ads wurde von namhaften Partnern ausgewählt und legt großen Wert auf Sicherheit und Datenschutz der Benutzer, gepaart mit lokalen und globalen Supportteams, die maßgeschneiderte Lösungen anbieten.

Weitere Informationen zu Petal Ads finden Sie unter ads.huawei.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2244621/PetalAds_DMEXCO23.jpg

