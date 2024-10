Engelhard

Selfcare Saturdays begeistern Apothekenteams deutschlandweit

Niederdorfelden (ots)

Vier deutsche Städte, viele Hunderte - meist weibliche - Teilnehmer*innen: Mit einem Paukenschlag endete am Ende September in Leipzig die neue Eventreihe aus dem Hause Engelhard, die sich gezielt an Apothekenteams richtet. Das Feedback zu den Selfcare Saturdays ist durchweg positiv und das Thema im manchmal trubeligen Apothekenalltag aktueller und zeitgemäßer denn je.

"Endlich stehen wir als PTA mal im Mittelpunkt". Diese Aussage von Petra aus Halle versteht sich sinnbildlich für das, wofür die neue Eventreihe Selfcare Saturdays von Engelhard steht: Zeit für sich selbst und lernen, sich selbst mehr in den Mittelpunkt zu stellen. All das kombiniert mit der Wertschätzung, die das Familienunternehmen sämtlichen Apothekenmitarbeiter*innen entgegenbringt.

Bereits weit vor Beginn der Veranstaltungen standen vor allen Locations Hunderte PTA, PKA sowie Apotheker*innen und konnten es kaum erwarten, dass sich die Türen öffneten. Mainz, Hamburg, Essen und Leipzig: Das Interesse an dem neuen Apotheken-Event war enorm. Ob alleine oder im Team: Die Teilnehmer*innen genossen einen Tag, der sich nur um die eigene Selfcare drehte. Herzstück der Veranstaltung: Die große, illuminierte Selfcare-Bühne. Hier sorgten Themen am Puls der Zeit für Aha-Momente und Inspiration gleichermaßen.

Power-Frauen erwecken die Bühne zum Leben

Empowerment sowie die eigene Wirkung und Präsenz waren genau wie Resilienz und auch Beratungs-Hacks für den HV Themen, die auf der Bühne stattfanden. Ganz nah dran an Inhalten, die PTA und PKA täglich bewegen, waren Apothekerin Dr. Claudia Rosado und die Bundesvorsitzende des BVpta e.V. Anja Zierath.

Coachin und Schauspielerin Wolke Hegenbarth überzeugte nicht nur mit ihrem Vortrag rund um Präsenz und Wirkung, sondern war auch ein beliebtes Selfie-Motiv für die Teilnehmer*innen. Bei Speakerin Nicole Staudinger und Moderatorin Anastasia Zampounidis war das Interesse so hoch, dass sich die Besucher*innen der Selfcare Saturdays geduldig in die Schlange stellten, um mit den Powerfrauen ins Gespräch zu kommen und ein handsigniertes Buch als Erinnerung an den Tag mitzunehmen.

An den Markenständen kamen Besucher*innen und Engelhard-Mitarbeiter*innen ins Gespräch. Bei Prospan® etwa war die Spürbar-Stark-Kampagne eines der Highlights. Neben dem Thema Self-Empowerment erhielt man hier außerdem die Möglichkeit, mittels einer VR-Brille einen real anmutenden Blick in die menschlichen Bronchien zu werfen.

Bei isla® drehte sich - wie sollte es anders sein - alles um die eigene Stimme. So war mitunter die deutsche Synchronsprecherin von Julia Roberts, Daniela Hoffmann, persönlich vor Ort. Wer wollte, konnte außerdem an einer Stimmberatung teilnehmen. Sinolpan® bot nicht nur ein spannende Sinneserlebnis, sondern auch ein 5-Minuten-Yoga, um schnelle Entspannungstechniken für den oftmals stressigen Alltag zu erlernen.

Am Stand von Tyrosur® dreht sich alles - neben der unbesorgten Wundheilung - um das Thema innere und äußere Schönheit. Eine Stylistin sorgte dafür, dass die Teilnehmerinnen sich auch äußerlich wohlfühlten. Velgastin® vertiefte den bereits hohen Wohlfühl-Effekt der Veranstaltung nochmals: Masseure kümmerten sich darum, dass Verspannungen und Verkrampfungen gelöst und der Tag entspannt genossen werden konnten.

Neue App "Engelhard & ich" gelauncht - und vorgestellt

Ein weiteres Highlight war an allen Standorten zweifelsohne der Campus-Stand. Denn dort wurde die neue App "Engelhard & ich" präsentiert, die anlässlich des Selfcare Saturdays gelauncht und bereits hundertfach heruntergeladen wurde. Im Gespräch mit dem Campus-Team wurden erste Fragen direkt beantwortet und den Teilnehmer*innen aufgezeigt, welch großen Mehrwert die App für den Apothekenalltag bietet.

"Wir sind wahnsinnig stolz, diese neue Event-Reihe auf die Beine gestellt zu haben. Die Resonanzen und das Feedback im Nachgang - sei es persönlich oder via Social Media - zeigen, wie sehr wir mit dem Thema Selfcare am Puls der Zeit sind. Danke an alle, die dabei waren und die Tour zu einem großen Erfolg haben werden lassen", sagt Oliver Engelhard, CEO bei Engelhard Arzneimittel.

Wer informiert sein möchte, wie es mit dem Engelhard Selfcare Saturday weitergeht, hat dazu auf der Website www.engelhard-selfcare-saturday.de die Möglichkeit.

Auch auf dem Instagram-Kanal von Engelhard unter www.instagram.com/engelhardarzneimittel gibt es News und Reels zum Event und natürlich zum Unternehmen selbst.

