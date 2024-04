Engelhard spendet 100.000 Euro an die Ukraine / Ukrainischer Botschafter vor Ort in Niederdorfelden

Engelhard

Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die seit mehr als zwei Jahren andauernde Gegenwehr der Ukrainerinnen und Ukrainer sind für Engelhard Arzneimittel Anlass, gezielt Hilfsprojekte für ukrainische Kinder und Familien zu unterstützen. Aus diesem Grund leistet Engelhard eine Spende in Höhe von 100.000 Euro an die Olena-Selenska-Stiftung, die von der First Lady der Ukraine, Olena Selenska, gegründet wurde.

Engelhard-CEO Richard Engelhard freute sich, S.E. den Botschafter der Ukraine in Deutschland, Oleksii Makeiev, am Unternehmenssitz in Niederdorfelden vor den Toren Frankfurts persönlich begrüßen zu dürfen, um die Spende zu übergeben. Der Botschafter reiste extra aus Berlin an, um zusammen mit dem ukrainischen Generalkonsul in Frankfurt, Vadym Kostiuk, darüber hinaus auch das Familienunter-nehmen zu besichtigen. Engelhard arbeitet seit vielen Jahren mit einem vor Ort ansässigen ukrainischen Vertriebsunternehmen zusammen, das die OTC-Marken Prospan® und isla® auf dem Gesundheitsmarkt in der Ukraine vertreibt.

Auf einem Empfang für den Botschafter im Engelhard-Hauptquartier in Niederdorfelden unterstrich CEO Richard Engelhard in seiner Begrüßungsrede vor Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weiteren Gästen aus der Branche und Pressevertretern, die Solidarität des gesamten Unternehmens mit der Ukraine. Er verurteilte den Angriffskrieg Russlands und machte deutlich, dass es für alle freien und demokratischen Länder klare Aufgabe und Verpflichtung sei, die Ukraine mit allen verfügbaren Mitteln zu unterstützen und den russischen Aggressor aus dem Land zu vertreiben. Richard Engelhard: "Dieser Angriffskrieg hat Auswirkungen auf Europa und die ganze Welt. Auch die Wirtschaft darf nicht tatenlos zusehen und sollte nach ihren Möglichkeiten helfen. Für uns ein Grund, dass wir die Ukraine mit einer Spende über 100.000 Euro unterstützen". Die Engelhard-Spende ist für die Olena-Selenska-Stiftung vorgesehen.

Richard Engelhard weiter: "Wir freuen uns, dass wir die Spende heute stellvertretend an S.E. den Botschafter der Ukraine in Deutschland überreichen dürfen, die dazu beitragen soll, dass speziell Familien und Kindern in der Ukraine Hilfe zuteil kommt".

In seiner Ansprache bedankte sich S.E. Botschafter Oleksii Makeiev herzlich bei der Geschäftsleitung von Engelhard Arzneimittel für die Hilfsbereitschaft und Unterstützung. "Es gibt viele Kinder in der Ukraine, die in den zehn Jahren ihres jungen Lebens nichts anderes als Krieg erlebt haben. Das ist eine Tragödie. Diese Spende soll helfen, das Leben der ukrainischen Kinder zu verbessern. Mit dem Geld werden unter anderem Heizgeräte, Generatoren, IT-Ausrüstung und viele andere nützliche Dinge gekauft. Die Olena-Selenska-Stiftung steht in Kontakt mit den Familien und weiß genau, was gebraucht wird. Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass die Kinder alles haben, was sie brauchen".

