Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

Neue experimentelle Untersuchung

Velgastin® ist mikrobiom-freundlich

Bild-Infos

Download

Niederdorfelden (ots)

Die Behandlung mit einer Simeticon-Suspension wie Velgastin® Blähungen Suspension hat keinen negativen Einfluss auf typische Darmbakterien, die im Mikrobiom von Säuglingen vorkommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine kürzlich durchgeführte experimentelle Studie (1).

Mehr als 100 Billionen Bakterien, die sich aus etwa 1.000 verschiedenen Bakterienarten zusammensetzen, bilden das menschliche Darmmikrobiom. Es entwickelt sich vor allem in den ersten zwei Lebensjahren und die Zusammensetzung der bakteriellen Vielfalt bleibt im weiteren Leben relativ konstant. Daher ist es auch für das spätere Leben wichtig, dass es bei der Behandlung von Blähungen bei Säuglingen nicht zu negativen Einflüssen auf das Darmmikrobiom kommt. Dessen Zusammensetzung ist unter anderem von der Art der Geburt sowie der Ernährung des Säuglings abhängig und auch davon, ob dieser gestillt wurde (2). So ist die Keimzusammensetzung bei Kindern, die gestillt werden, etwas anders als bei Kindern, die alternativ ernährt werden. Im Alter von drei Jahren entspricht das Mikrobiom des Kindes in etwa dem Mikrobiom im Erwachsenenalter (3).

Säuglinge mit Koliken zeigen verändertes Mikrobiom

Unter anderem scheint es einen Zusammenhang zwischen Koliken und dem Mikrobiom der Säuglinge zu geben. Denn anhand von Stuhlproben wurde festgestellt, dass sich das Mikrobiom bei Säuglingen mit und ohne Koliken unterscheidet. Das Mikrobiom steht somit wahrscheinlich auch mit der Entstehung von Manifestation von Koliken im Säuglingsalter im Zusammenhang. Die Ursachen dafür können vielfältig sein: Unter anderem wird angenommen, dass Gasbildung bei einem Ungleichgewicht der Darmflora Koliken verursacht (4).

Kein negativer Einfluss auf typische Mikroorganismen

Ob sich auch die Behandlung von Säuglingen mittels einer Simeticon-Suspension auf die Zusammensetzung des Mikrobioms im Darm auswirken könnte, wurde jetzt mit einem in vitro-Experiment untersucht (1). Das Ergebnis: Es zeigte sich, dass die untersuchten Bakterienstämme unter Velgastin® wie auf den Kontrollplatten wuchsen.

Zusammenfassend wurde in den Analysen festgestellt, dass die Simeticon-Suspension keinen negativen Einfluss auf Mikroorganismen hat, wie sie typischerweise im Babydarm vorkommen. Die in vitro-Daten unterstreichen außerdem die gute Verträglichkeit der Simeticon-Suspension mit typischen und wichtigen Bakterienstämmen im Mikrobiom von Säuglingen.

Über Velgastin® Blähungen Suspension

Die Velgastin® Blähungen Suspension mit dem Wirkstoff Simeticon hilft bei gasbedingten Magen-Darm-Beschwerden von Babys - etwa bei Bauchschmerzen und Blähungen: Gasbläschen im Magen-Darm-Trakt werden aufgelöst, so dass die Luft auf natürlichem Weg entweichen kann. Doch nicht nur Babys und Kleinkinder können Velgastin® Blähungen Suspension einnehmen, sondern auch Schwangere. Velgastin® Blähungen Suspension ist sehr gut verträglich.

Velgastin® Blähungen Suspension, Tropfen zum Einnehmen, Suspension; Wirkstoff: Simeticon (Dimeticon:Siliciumdioxid 97:3) 41,2 mg/ml; Anwendungsgebiete: Zur symptomatischen Behandlung gasbedingter Magen-Darm-Beschwerden, z. B. Blähungen (Meteorismus) und Völlegefühl, zur Vorbereitung von Untersuchungen im Bauchbereich, wie z.B. Röntgen und Sonographie. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker: 12/2019; Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG, Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden.

Über Engelhard

Als einer der führenden Markenhersteller im OTC-Bereich erforscht und entwickelt Engelhard Markenarzneimittel aus Wirkstoffen, die zu den besten ihrer Klasse zählen. Das Ergebnis sind international führende Marken wie Prospan®, Sinolpan®, isla® und Tyrosur® ( www.engelhard.de//pflichtangaben-1), die nach höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt und in mehr als 100 Ländern vertrieben werden. Die Kernkompetenzen des 1872 aus einer Apotheke in Frankfurt heraus entstandenen Unternehmens liegen in den Bereichen Atemwegs- und Hauterkrankungen sowie Verdauungsprobleme. Dafür arbeiten mittlerweile mehr als 450 Mitarbeiter, die einen jährlichen Umsatz von ca. 110 Mio. EUR erwirtschaften.

Mehr Informationen finden Sie auf www.engelhard.de.

Literatur:

Prüfbericht der MyMicrobiome GmbH, Nr. 220.506.2 "Influence of Velgastin® Flatulence Suspension on microorganisms present in baby gut" vom 23.06.2022 Bazanella M et al., Am J Clin Nutr 2017; 106 (85): 1274-1286, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28877893/ PiLeJe Laboratoire 2022, www.pileje.ch/de/gesundheitsrevue/gesundheit-kindes-rolle-darm-mikrobioms Rhoads JM et al., J Pediatr 2018; 203: 55.61.e3

Original-Content von: Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell