Black Friday & Cyber Monday: Über 850.000 Konsumenten teilen und bewerten bei mydealz die besten Angebote

Frei zur redaktionellen Verwendung bei Nennung des Urhebers: mydealz.de/Pepper Media Holding GmbH. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/111715 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Pepper Media Holding GmbH" Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Jetzt ist es da - das Wochenende, auf das Schnäppchenjäger hingefiebert haben: Von heute Abend an über den Black Friday morgen bis hin zum Cyber Monday am 26. November werben wieder Tausende Online-Shops und lokale Händler in vielen deutschen Städten mit Rabatten "von bis zu 90 Prozent". Wer bei den vielen Angeboten nicht den Überblick verlieren möchte, sollte die Internetseite www.mydealz.de aufrufen. Über 850.000 registrierte Mitglieder teilen und bewerten bei Deutschlands größter Shopping-Community (35,5 Millionen Besuche/Monat) das ganze Cyber Weekend lang die besten Angebote.

Im Gegensatz zu anderen Plattformen steht bei mydealz auch vom Black Friday bis zum Cyber Monday nicht Werbung, sondern die ehrliche Meinung der Community im Vordergrund. Händler und Hersteller dürfen keine eigenen Angebote veröffentlichen. mydealz.de lebt stattdessen vom Zusammenspiel von über 850.000 aktiven Mitgliedern, unabhängigen Experten und erfahrenen Redakteuren. Sie suchen und veröffentlichen das ganze Jahr über und auch in der Zeit vom Black Friday bis zum Cyber Monday Angebote von klassischen Händlern und Online-Shops. Auf mydealz.de finden Verbraucher so die vermutlich größte Auswahl an Angeboten zum Black Friday und Cyber Monday und nicht nur ausgewählte Angebote von Unternehmen, die für die Platzierung bezahlt haben.

Orientierung bietet vor allem auch das Bewertungssystem: Jedes der 850.000 mydealz-Mitglieder kann ein Angebot mit "heiß" (gut) oder "kalt" (schlecht) bewerten. Je höher die Temperatur, desto prominenter wird ein Angebot dargestellt. Verbraucher können so dank des Urteils der Community mit einem Blick auf die Temperatur erkennen, wie gut ein Angebot wirklich ist und ob sich der Kauf lohnt.

Einen zusätzlichen Nutzen bietet die mydealz-App für iOS und Android, die kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich ist. Über die App können sich Verbraucher mithilfe eines "Schlagwort-Alarms" informieren lassen, sobald ein passendes Angebot veröffentlicht wird. Wer mithilfe des Schlagwort-Alarms beispielsweise nach einem iPhone Xs, Spielzeug von Lego, Parfüm oder Smart Home-Produkten sucht, wird per Push-Notification benachrichtigt, sobald ein entsprechendes Angebot verfügbar ist. Verbraucher sparen sich so die zeitraubende Suche und bekommen Angebote bequem aufs eigene Smartphone geliefert.

Nützliche Links

mydealz-App fürs iPhone: http://ots.de/5H8l49

mydealz-App für Android-Smartphones: http://ots.de/767pTL

Bildmaterial zur freien redaktionellen Verwendung: https://mdz.me/bfbilder

Über mydealz (www.mydealz.de):

mydealz wurde im Jahr 2007 von Fabian Spielberger als Blog gegründet und ist heute mit 35,5 Millionen Sessions pro Monat das größte deutsche Social-Commerce-Netzwerk. 6,7 Millionen Konsumenten nutzen mydealz monatlich, um Angebote einzustellen, zu diskutieren und zu bewerten und so Produkte zu den besten Konditionen am Markt zu finden. Seit 2014 ist mydealz Teil der Pepper.com-Gruppe, die als weltweit größte Shopping-Community 25 Millionen Verbraucher pro Monat erreicht und 12.000 Kaufentscheidungen pro Minuten beeinflusst. Zu Pepper.com zählen neben mydealz die Plattformen Buenosdeals (USA), CholloMetro (Spanien), Dealabs (Frankreich), DesiDime (Indien), HotUKDeals (Großbritannien), NL.Pepper.com (Niederlande), Pelando.com.br (Brasilien), Pelando.sg (Singapur), Pepper.co.kr (Süd-Korea), Pepper.pl (Polen), Preisjäger (Österreich) und Promodescuentos (Mexiko).

Pressekontakt:

Pepper Media Holding GmbH

Michael Hensch

Public Relations & Communications Manager

E-Mail: michael@pepper.com

Telefon: +49 176 633 47 407

Original-Content von: Pepper Media Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell