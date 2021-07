Deutsche Oppenheim Family Office AG

Deutsche Oppenheim: FOS Rendite und Nachhaltigkeit erhält herausragende Bewertungen von Morningstar

Ergebnis im Drei- und Fünf-Jahreszeitraum: fünf von fünf Sternen

Ergebnis seit Auflage: fünf von fünf Sternen

Ergebnis im Sustainability Rating: fünf von fünf Globen

Bestnote in doppelter Hinsicht: Der von der Deutsche Oppenheim Family Office AG initiierte und beratene Fonds "FOS Rendite und Nachhaltigkeit" (FOS RuN) erzielt beim Morningstar-Rating in drei Kategorien das jeweils bestmögliche Ergebnis. Während der Pionierfonds der nachhaltigen Geldanlage von der Analysegesellschaft bereits im Drei- und Fünf-Jahreszeitraum sowie seit Auflage mit fünf Sternen ausgezeichnet wird, glänzt der defensiv und global anlegende Mischfonds (WKN: DWS0XF) zusätzlich auch beim Sustainability Rating mit der Maximalbewertung in Höhe von fünf Globen.

Mit diesem Ergebnis erlangt der FOS RuN eine beeindruckende Konstellation innerhalb seiner Peer Group. Oliver Leipholz, Vorstand der Deutsche Oppenheim, ist stolz auf die einzigartige Bewertung: "Dass der Publikumsfonds aktuell in dieser Art und Weise performt, ist eine klare Bestätigung für uns, wie sehr sich sowohl unser Multi Asset Ansatz als auch ein klarer Fokus auf Nachhaltigkeitsaspekte hinsichtlich der Rendite auszahlen." Allein in den vergangenen zwölf Monaten hat sich die Performance des FOS RuN um 13,12 Prozent verbessert. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Performance global ausgewogener Mischfonds liegt in der Morningstar-Peer-Group in diesem Zeitraum bei 7,38 Prozent. Aktuell verwaltet der FOS RuN ein Vermögen in Höhe von 966 Mio. Euro.

Fokus auf Nachhaltigkeits-Risiken und Transparenz

Um auch die Bestnote im Sustainability Rating der Analysegesellschaft erzielen zu können, musste sich der Fonds neben seiner Performance auch hinsichtlich einer Risikobewertung beweisen. Das von Morningstar seit November 2019 gemeinsam mit dem Research-Partner Sustainalytics angepasste Sustainability Rating misst entsprechend nicht nur, wie nachhaltig Unternehmen tatsächlich agieren. Es bezieht zudem auch die Messung von Nachhaltigkeits-Risiken, die materielle Folgen für Unternehmen haben könnten, mit in die Berechnung ein. Auf diese Weise können Anleger ihre nachhaltige Fonds-Auswahl noch stärker in ein Risiko-Rendite-Verhältnis setzen. Lediglich die besten zehn Prozent der untersuchten Fonds erhalten hierbei dann die Bestnote in Höhe von fünf Globen.

Der Faktor Transparenz spielt bei den von der Deutsche Oppenheim aufgelegten Fonds ebenso eine entscheidende Rolle wie auch bei der Mandantenbetreuung. Vor diesem Hintergrund hat das Multi Family Office seit Kurzem auch die Möglichkeit eines Nachhaltigkeits- und Impact-Reportings für interessierte Mandanten geschaffen. "Es ist vollkommen klar, dass nur eine nachvollziehbare Anwendung der ESG-Kriterien sowie des SDG-Prozesses bei einer Anlagestrategie bei Investoren das notwendige Vertrauen für ein nachhaltig orientiertes Investment schaffen können", erklärt Oliver Leipholz. Umso erfreulicher sei dementsprechend auch, dass das positive Abschneiden des FOS RuN beim Morning Sustainability Rating den Transparenzaspekt hervorhebt.

Über die Deutsche Oppenheim:

Die Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten in Grasbrunn bei München, Frankfurt, Hamburg und Köln ist ein vermögensverwaltendes Multi Family Office und als solches einer der führenden Anbieter in Europa. Das Family Office betreut komplexe Familienvermögen ganzheitlich. Das Unternehmen gehört zum Geschäft mit Vermögenskunden (Wealth Management) der Deutschen Bank und bietet neben umfassenden Family-Office-Dienstleistungen auch individuelle Vermögensverwaltungsmandate für größere Investitionssummen an. Daneben ist sie auch Initiatorin und Anlageberaterin für drei Multi-Asset-Publikumsfonds (FOS-Fonds) der DWS Investment GmbH.

