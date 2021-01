Deutsche Oppenheim Family Office AG

FOS-Fonds 2020 der Deutsche Oppenheim: Stress- und Chancentest erfolgreich bestanden

Grasbrunn, Frankfurt, Hamburg, Köln (ots)

Erfolgreicher Stress- und Chancentest für die drei von der Deutsche Oppenheim Family Office AG initiierten und beratenen FOS-Fonds: Anleger konnten sich über eine überdurchschnittliche Performance im Corona-Jahr 2020 freuen.

Spitzenreiter war der aktiv verwaltete "FOS Strategiefonds Nr. 1" (WKN: DWS0TS) mit einer Wertentwicklung von 11,19 Prozent. Damit konnte der Fonds (Volumen 382 Mio. Euro) rund 8,9 Prozent besser abschneiden als der Durchschnitt der bei Morningstar gelisteten, global ausgewogen anlegenden Mischfonds.

Auch der mit einem strikten ESG-Ansatz gemanagte "FOS Rendite und Nachhaltigkeit" (WKN: DWS0XF) konnte mit 4,81 Prozent Wertentwicklung bei den defensiv, global anlegenden Mischfonds überzeugen. Der Durchschnitt der Morningstar-Peergroup erzielte rund 3,3 Prozent weniger. Wieder einmal bewies dieser Fonds (Volumen 907 Mio. Euro), dass konsequente Nachhaltigkeit förderlich für die Rendite sein kann.

Der dritte Fonds "FOS Performance und Sicherheit" (WKN: A1JSUZ) erzielte mit 4,68 Prozent ebenfalls einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs. Neben der gelebten Nachhaltigkeit überzeugte der Fonds auch dank des strategischen Sicherheitskonzeptes mit einem hervorragenden risikoadjustierten Ergebnis. Bei der Sharpe Ratio erzielte der Fonds eine Top-1-Platzierung im Morningstar-Vergleich (aktuelles Volumen rund 57 Mio. Euro).

"Seit zwei Jahren investieren wir in extremen Märkten, die jeden Vermögensverwalter innerhalb kürzester Zeit einem Stress- und Chancentest zugleich unterzogen haben", erklärt Stefan Freytag, Sprecher des Vorstands des Multi Family Offices, die Umfeldbedingungen für Kapitalmarktanleger. "Unsere Beratung hinsichtlich der strategischen Aufteilung des Vermögens (SAA - Strategic Asset Allocation) hat sich in dieser turbulenten Zeit sehr gut bewährt. Alle eingetretenen Risiken passten mit unseren Modellen zusammen und unsere Empfehlungen erzeugten robuste Portfolien mit sehr guten Ergebnissen."

Die Deutsche Oppenheim verbindet in ihrer aktiven Vermögensverwaltung den Ansatz, ein Portfolio Top-down anhand einer mathematischen Modellierung einer SAA mit den Geschichten und Ideen von Einzeltiteln zusammenzubringen. Das ist die Ingredienz, um den so schwer zu erreichenden Mehrwert gegenüber passiven Anlagelösungen zu erreichen.

"Die vergangenen Jahre waren gekennzeichnet durch eine breite Disruption der Wirtschaft, deren Geschwindigkeit die COVID-19-Pandemie nochmals massiv beschleunigt hat", sagt Oliver Leipholz, Vorstand der Vermögensverwaltung. "Erfolgreiches Chancenmanagement - das heißt Investieren in Unternehmen, die Gewinner dieses Wandels sind - zahlte sich aus! Mut zu unternehmerisch geprägtem Investitionsverhalten ist jetzt der Erfolgsfaktor im Asset Management!"

Die Ergebnisse der bekannten FOS-Publikumsfonds der Deutsche Oppenheim heben sich deswegen auch im Jahr 2020 markant von der jeweiligen Vergleichsgruppe ab. "Unsere Fonds sind sozusagen ein Spiegelbild, wie große Familienvermögen im Family Office der Deutsche Oppenheim ihre Anlagen in börsengehandelten Wertpapieren anlegen würden", erläutert Stefan Freytag die Grundidee dieser Investmentlösungen.

Über die Deutsche Oppenheim:

Die Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten in Grasbrunn bei München, Frankfurt, Hamburg und Köln ist ein vermögensverwaltendes Multi Family Office und als solches einer der führenden Anbieter in Europa. Das Family Office betreut komplexe Familienvermögen ganzheitlich. Das Unternehmen gehört zum Geschäft mit Vermögenskunden (Wealth Management) der Deutschen Bank und bietet neben umfassenden Family-Office-Dienstleistungen auch individuelle Vermögensverwaltungsmandate für größere Investitionssummen an. Daneben ist sie auch Initiatorin und Anlageberaterin für drei Multi-Asset-Publikumsfonds (FOS-Fonds) der DWS Investment GmbH.

Pressekontakt:

Ralf-Dieter Brunowsky

BrunoMedia GmbH

Tel.: +49 (0) 170 4621440

Office: +49 (0) 6131 9302830

brunowsky@brunomedia.de

Ernst-Ludwig-Straße 12

55116 Mainz

www.brunomedia.de

Original-Content von: Deutsche Oppenheim Family Office AG, übermittelt durch news aktuell