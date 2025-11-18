Martin et Karczinski

Weckruf für Sinn, Selbstverwirklichung und Erfüllung in einer leistungsgetriebenen Welt: Das Buch von Peter Martin "LEBENSSINN STATT LEBENSLAUF be.yond - Die Kraft Deiner Einzigartigkeit"

Was wäre, wenn wir unser Leben nicht länger an perfekten Lebensläufen oder den Erwartungen anderer ausrichten - sondern an dem, was unserem innersten Wesen entspricht? Wenn Sinn wichtiger wird als Status - und unsere Einzigartigkeit zum Kompass für ein erfülltes Leben und unseren Beitrag zu einer besseren Welt?

Vom Funktionieren zur Erfüllung: Identität und Sinn machen den Unterschied

Viele Menschen leisten viel und funktionieren perfekt - und erleben doch eine innere Leere. Sie sammeln Titel, optimieren ihren Lebenslauf und verlieren dabei oft die Verbindung zu sich selbst. Mit seinem Buch setzt Peter Martin genau hier an. Er lädt dazu ein, den Blick nach innen zu richten und die eigene Identität als Schlüssel für persönliche Entwicklung und nachhaltige Wirksamkeit zu begreifen. Anhand der von ihm entwickelten be.yond Methode zeigt Peter Martin auf, wie Menschen ihren inneren Nordstern finden und ihr Potenzial bewusst entfalten können - in Leben, Beruf und Leadership.

Praxisorientierte Transformation für Menschen, die mehr wollen als äußeren Erfolg

Das Buch verbindet persönliche Erfahrungen, Impulse und Erkenntnisse aus über 25 Jahren erfolgreicher Arbeit mit Menschen und Organisationen im Wandel. 9 Kapitel und mehr als 30 Praxisübungen führen Leserinnen und Leser durch einen strukturierten Transformationsprozess: von Selbsterkenntnis und Potenzialentfaltung bis hin zur bewussten Gestaltung des eigenen Lebens - und unserer gemeinsamen Zukunft.

"Keine Theorie, sondern erlebte Weisheit für alle, die ihre Bestimmung erkennen wollen und nach einem gelingenden und erfüllten Leben streben", schreibt Prof. Dr. Ottmar Schneck, Vorstandsvorsitzender des Verbands der Privaten Hochschulen. "Lesbar, lesenswert und lebensnah. Sehr zu empfehlen."

LEBENSSINN STATT LEBENSLAUF ist ein hochwertig gestalteter Wegbegleiter für alle Sinnsuchenden, die spüren, dass es mehr gibt als Karriere und äußeren Erfolg. Für alle, die in unserer hochkomplexen Zeit nach ihrem Wert und ihrem Beitrag fragen. Für die, die bereit sind, das eigene Leben mutig neu auszurichten - ob C-Level, Führungskraft, Berufseinsteiger oder Mensch im Umbruch.

Über den Autor

Peter Martin ist Gestalter, Entrepreneur, Markenstratege, Leadership Coach, Keynote Speaker und Autor. Als Gründer und CEO der holistischen Markenberatung Martin et Karczinski begleitet er seit über 25 Jahren Unternehmen, Marken und Menschen in Veränderungsprozessen. Mit der von ihm entwickelten be.yond Methode schuf Peter Martin ein ganzheitliches System für Persönlichkeitsentwicklung, Leadership und werteorientierte Unternehmensführung. In LEBENSSINN STATT LEBENSLAUF macht er seine Erfahrungen und Erkenntnisse allen Menschen zugänglich - als Einladung, das eigene Potenzial zu entfalten.

Peter Martin

LEBENSSINN STATT LEBENSLAUF

be.yond - Die Kraft Deiner Einzigartigkeit

248 Seiten

34,90 EUR

Vahlen Verlag

ISBN 978-3-8006-7874-7

