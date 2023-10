Kaufland

Öko-Test: Zwei mal "sehr gut" für Kaufland

Neckarsulm (ots)

Vegane Ernährung spielt für immer mehr Menschen eine wichtige Rolle. Kaufland bietet seinen Kunden eine große Auswahl an veganen Produkten in herausragender Qualität - und das nachgewiesener Weise: In der aktuellen Ausgabe des Verbrauchermagazins Öko-Test konnten gleich zwei vegane Eigenmarken-Produkte von Kaufland punkten. Der K-Bio Hummus Classic und der K-take it veggie Hafer Drink erhielten jeweils die Note "sehr gut" und zählen damit zu den Testsiegern.

Im Test mit 36 Haferdrinks konnte das Eigenmarkenprodukt von Kaufland die Tester insbesondere bei den Inhaltsstoffen und der Sensorik überzeugen und erhielt dafür das Gesamturteil "sehr gut". Der Haferdrink eignet sich mit seinem getreidigen, leicht süßen Geschmack ideal als veganer Milchersatz.

Auch der Hummus der Kaufland-Eigenmarke K-Bio konnte bei der Öko-Test-Jury punkten: Der Hummus erhielt im Test mit 19 Produkten insbesondere aufgrund der Inhaltsstoffe ebenfalls die Bestnote.

