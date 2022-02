Kaufland

Kaufland setzt bei Milch auf Qualität aus Deutschland

Regionale und qualitativ hochwertige Produkte spielen bei der Sortimentsgestaltung von Kaufland seit jeher eine wichtige Rolle. Dadurch wird die deutsche Landwirtschaft gestärkt und, aufgrund kürzerer Transportwege, die Umwelt geschont. Ab April bietet Kaufland die H-Milch von K-Classic und die Frischmilch von K-Bio ausschließlich aus Deutschland an. Die Frischmilch von K-Classic stammt bereits jetzt zu 100 Prozent aus Deutschland.

"Als Unternehmen sind wir uns unserer Verantwortung für die Landwirtschaft bewusst: Wir stehen für eine faire Partnerschaft mit den deutschen Landwirten und wollen sie langfristig unterstützen. Dazu gehört auch, dass wir unseren Kunden verstärkt landwirtschaftliche Erzeugnisse aus deutscher Herkunft anbieten und so den deutschen Produktionsstandort stärken", sagt Robert Pudelko, Leiter Einkauf Nachhaltigkeit. "Die Milcherzeugung ist der wichtigste Betriebszweig der deutschen Landwirtschaft. Die vollständige Umstellung unseres Milchsortiments auf Qualität aus Deutschland ist ein weiterer wichtiger Meilenstein, den wir in diesem Jahr erreichen."

Um die Kunden auf Produkte aus deutscher Landwirtschaft aufmerksam zu machen, hat Kaufland im vergangenen Jahr das Siegel "Qualität aus Deutschland" eingeführt.

Neben über 200 deutschen Obst- und Gemüsesartikeln stammt bereits heute rund 80 Prozent des Schweinefleischs aus Deutschland: Jeder Schritt der Wertschöpfungskette, von der Geburt der Tiere über die Aufzucht, bis hin zur Schlachtung und der anschließenden Zerlegung und Verpackung, in den Kaufland-Fleischwerken findet ausschließlich in Deutschland statt. In diesem Jahr wird Kaufland das gesamte Sortiment an Schweinefrischfleisch aus Deutschland anbieten. "Qualität aus Deutschland" finden Kunden zudem auch bei bis zu 250 anderen Eigenmarkenprodukten von Kaufland wie beispielsweise Backwaren, Chips, Molkereiprodukten oder Konserven. Das Angebot an Produkten aus deutschem Ursprung soll auch in Zukunft weiter ausgebaut werden.

