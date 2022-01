Kaufland

Das E-Sports-Team "Kaufland Hangry Knights" stellt sich vor

Neckarsulm (ots)

Mehr als 500 Personen haben sich Ende November für das E-Sports-Team "Kaufland Hangry Knights" beworben. Nun stehen die fünf Spieler fest, die jeweils ein E-Sports-Stipendium erhalten und als Team in der Division 4 der "League of Legends Prime League" antreten: Benjamin Micic alias Crowno, Jan Fragstein alias Sevenarmy, Paul Gurisch alias Paul227, Yannick Hiller alias Missclick und Simon Menne alias Flay. Als erster Einzelhändler rief Kaufland ein Gaming-Stipendium für das national wie international erfolgreiche Multiplayer-Game "League of Legends" ins Leben. Gemeinsam mit der Agentur baam company entwickelte der Hauptsponsor die Strategie und das Konzept für dieses Projekt.

In den kommenden Wochen werden die Spieler in ein eigenes Team-Haus in Berlin ziehen und an Turnieren, Ligen und Live-Streams teilnehmen. Das Team startet in der Divison 4 der League of Legends Prime League. Die Spieler werden gemeinsam mit den Sponsoren Kaufland, Nuii, Gustavo Gusto und WD_Black digitale Inhalte rund um das Thema Gaming und die Produkte der Partner produzieren. Auf den Plattformen Twitch, YouTube, Instagram, Facebook und Tik Tok werden täglich Content und Livestreams rund um das Team und ihre sportlichen Aktivitäten veröffentlicht.

"League of Legends" gehört zu den derzeit beliebtesten Online-Spielen und führte ur Gründung eigener Ligen und Turnierserien. Dazu gehören die League of Legends European Championship, die höchste europäische Liga, und die Prime League, die offizielle Liga für Spieler im deutschsprachigen Raum. Die "Kaufland Hangry Knights" starten in der untersten Stufe der Prime-League und sollen sich durch sportliche Erfolge in die erste Liga hochspielen.

Hier finden Sie das Video zur Teamvorstellung.

Original-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell