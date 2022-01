Kaufland

Kartoffeln mit weniger Kohlenhydraten exklusiv bei Kaufland

Neckarsulm (ots)

Beim Angebot von Low-Carb-Produkten geht Kaufland voran mit der "Linella": Eine Kartoffel mit rund 30 Prozent weniger Kohlenhydraten als herkömmliche Kartoffelsorten. Erhältlich ist sie bundesweit in allen Kaufland-Filialen. "Die Kartoffel ist von unserem Speiseplan kaum wegzudenken und steckt voller Nährstoffe und Vitamine. Für Kunden, die sich low-carb ernähren möchten, ist die Linella eine ideale Alternative", sagt Stefan Lukes, Geschäftsführer Einkauf Obst und Gemüse. Kaufland führt das Produkt deshalb bereits seit drei Jahren im Sortiment und zudem auch kohlenhydratreduzierte Nudeln, Müsli, Brot, Knäckebrot und Kekse.

Die innovative Knolle entstand in gemeinsamer Arbeit mit dem langjährigen Partner Europlant Pflanzenzucht. Verschiedene Sorten wurden so weiterentwickelt, dass der Kohlenhydratanteil um knapp ein Drittel reduziert werden konnte. Die Linella wird umweltschonend angebaut, vorwiegend in Familienbetrieben in Niedersachsen, die nach kontrollierten Methoden arbeiten und QS-zertifiziert sind. Regelmäßig wird durch Proben sichergestellt, dass die Kartoffeln dem vorgegebenen niedrigen Energiegehalt entsprechen. Die Kartoffel ist mild im Geschmack und vorwiegend festkochend, weshalb sie sich vor allem für Salate, zum Backen oder Braten eignet.

Europlant, mit Sitz in Lüneburg, verfolgt das Ziel einer modernen, nachhaltigen und effizienten Landwirtschaft. Um das zu erreichen, entwickelt das Unternehmen stetig Kartoffelsorten im Rahmen integrierter, naturnaher Produktion. Alle Sorten werden klassisch gezüchtet, das heißt aus gentechnisch nicht veränderten Kreuzungspartnern unter Verwendung konventioneller Methoden. Seit mehr als 20 Jahren pflegt Kaufland eine partnerschaftliche Beziehung zu Europlant.

Original-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell