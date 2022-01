Kaufland

Veganer Januar: Kaufland unterstützt den Veganuary

Neckarsulm (ots)

Als Unterstützer der Bewegung "Veganuary" inspiriert Kaufland seine Kunden dazu, sich im Januar und darüber hinaus pflanzlich zu ernähren. Mit über 800 veganen Artikel im Sortiment, darunter auch vegane Produkte der Eigenmarke K-take it veggie, ist das ganz einfach. "Die Zeiten, in denen man sich als Veganer bei der Auswahl einschränken musste, sind lange vorbei. Mit unserer breiten Auswahl an passenden Produkten, aber auch den vielen Inspirationen auf unserer Webseite, auf unseren Social-Media-Kanälen und in unserem Kundenmagazin, machen wir es allen ganz leicht, sich abwechslungsreich, gesund und ausgewogen zu ernähren", sagt Robert Pudelko, Einkauf Nachhaltigkeit bei Kaufland. Auf Social Media kooperiert der Einzelhändler dafür mit Influencern wie "Couple on Tour", "Franzi said what", "Strolchilein" und "Endlich zufrieden". Diese folgen dem Aufruf von Kaufland und kochen ihre Lieblingsgerichte aus der Kindheit vegan und mit den Produkten von Kaufland nach.

Die Auswahl an vegetarischen und veganen Produkten bei Kaufland ist groß: Allein unter der Eigenmarke K-take it veggie können Kunden aus über 60 Produkten wählen. Hinzu kommen über 1.000 Markenartikel sowie die große Obst- und Gemüseauswahl mit mehr als 400 Artikeln. Unter den 3.500 Rezepten unter kaufland.de/rezepte finden sich viele Inspirationen für die vegane und vegetarische Ernährung.

Bereits seit 2016 bietet der Lebensmittelhändler eine Eigenmarke für vegane und vegetarische Artikel. Die Produktvielfalt von K-take it veggie ist groß: So gibt es neben Milchersatzprodukten wie beispielsweise Hafer-, Soja oder Mandelmilch auch Tofu und Fertigprodukte wie Schnitzel, Lasagne, Falafel aber auch Brotaufstriche, Aufschnitt, Joghurt, Snacks, Eis oder Desserts. Mittlerweile ist die gesamte Produktrange von K-take it veggie klimaneutral, das bedeutet: Kaufland fördert zertifizierte Klimaschutz-Projekte, um bei der Produktion entstandene, unvermeidbare CO2-Emissionen auszugleichen

Original-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell