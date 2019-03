Kaufland

Kaufland wird Hauptsponsor vom Wacken Open Air

Neckarsulm (ots)

Premiere auf dem größten Heavy-Metal-Festival der Welt: Mit Kaufland hat Wacken erstmalig einen Lebensmittelhändler als Hauptsponsor. Zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals wird damit eine Vollversorgung der 75.000 Fans direkt auf dem Veranstaltungsgelände sichergestellt. Kaufland schlägt vom 29. Juli bis 3. August sein Verkaufszelt auf. Im sogenannten "Metal Markt" steht den Besuchern auf 1.300 Quadratmetern ein Angebot an Grillfleisch, diversen Snacks, frischem Obst und Gemüse sowie einer Vielzahl an gekühlten Getränken zur Verfügung.

"Wir sind sehr stolz darauf, uns bei einem so großen Musik-Festival zu präsentieren", sagt Richard Lohmiller, Vorstand Deutschland bei Kaufland. "In unserer mobilen Filiale gibt es nicht nur eine große Auswahl an Lebensmitteln, sondern auch Grills, Zelte, Campingstühle und weitere Artikel, die Fanherzen höher schlagen lassen. Natürlich alles zu den Preisen aus unseren Filialen und ohne Festivalzuschlag."

"Seit unserer Gründung haben wir in jedem Jahr hart daran gearbeitet, das Festival für unsere Fans noch attraktiver zu gestalten", kommentiert Wacken-Mitgründer und Veranstalter Holger Hübner. "Für unsere Gäste bedeutet die neue Partnerschaft mit Kaufland kürzere Wege, eine noch bessere Versorgung direkt auf dem Gelände und faire Preise. Dadurch wird sich der Festivalspaß in Wacken weiter steigern."

Starke Kaufland-Crew

Mit über 100 Mitarbeitern vor Ort ist der Händler für den Ansturm der Festivalbesucher gewappnet. Das Kaufland-Zelt öffnet seine Türen für die ersten Camper bereits am Montag, den 29. Juli. Eingekauft werden kann von früh bis spät bis einschließlich Samstag, den 3. August.

Über Kaufland

Kaufland betreibt bundesweit über 660 Filialen und beschäftigt rund 75.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg. Mehr Informationen zu Kaufland sowie aktuelle Pressebilder finden Sie unter www.kaufland.de/presse.

Über das Wacken Open Air

Das Wacken Open Air ist das größte Heavy-Metal-Festival der Welt. Mit 800 Besuchern 1990 gestartet, pilgern heute jährlich über 75.000 Fans aus aller Welt nach Wacken in Schleswig-Holstein und lassen die 2.000-Seelen-Gemeinde für mehrere Tage zum Mittelpunkt der Festivalszene werden. Als langjähriger Veranstalter des Wacken Open Air bündelt die ICS Festival Service GmbH Bereiche wie Bandmanagement, die Stiftung "Wacken Foundation", Tour-Booking, Musikverlag, Metal Travel, Merchandisingvertrieb und Ticketing. Aus diesem Netzwerk entstehen in Kooperation mit Partnern immer wieder kreative Lösungen und Ideen, die das Festivalerlebnis revolutionieren, technische Innovationen ermöglichen und außergewöhnliche Eventkonzepte, wie die Full Metal Cruise oder die Wacken Winter Nights, hervorbringen. Das Wacken Open Air findet vom 1. bis zum 3. August 2019 statt. Weitere Informationen unter www.wacken.com.

