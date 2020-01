DER Touristik

Mehr als jeder Zweite ist offen für das Abenteuer Sabbatical

Meiers Weltreisen gibt Tipps für Reisen in der Auszeit

Köln/Frankfurt (ots)

Den eigenen Akku aufladen, sich einfach Zeit für Dinge nehmen, die im Alltag zu kurz kommen oder endlich das Land der Träume bereisen - ein Sabbatical ist für viele die Gelegenheit, um sich einen Lebenstraum zu erfüllen. 52 Prozent der Befragten können sich eine Auszeit von Beruf und Alltag vorstellen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstitutes INSA-Consulere im Auftrag des Fernreisespezialisten Meiers Weltreisen (www.meiers-weltreisen.de).

Besonders aufgeschlossen einem Sabbatical gegenüber sind Beamte mit 82 Prozent der Befragten, aber sowohl Angestellte (63 Prozent) als auch Schüler und Studenten (70 Prozent) zeigen sich grundsätzlich nicht abgeneigt. Auch gilt: Mit Kindern im Haus wächst der Wunsch aus der Routine auszubrechen sogar noch.

Beliebtestes Vorhaben im Sabbatical: Reisen

Knapp 38 Prozent aller Befragten würden ihr Sabbatical zum Reisen nutzen. In der Sabbatical-Themenwelt auf der Webseite von Meiers Weltreisen finden sich Tipps zu den beliebtesten Reisezielen: Ganz oben auf der Wunschliste stehen Reiseziele wie Neuseeland (29 Prozent), die Karibik (26 Prozent) sowie Australien (25 Prozent). Die langersehnte Fernreise möchte eine deutliche Mehrheit in guter Begleitung erleben: 58 Prozent würden die Auszeit mit dem Partner verbringen, 17 Prozent das besondere Erlebnis mit Freunden teilen. Eine Sabbatical-Reise ohne Begleitung können sich hingegen nur 13 Prozent der Befragten vorstellen - unter den Alleinstehenden sind es 25 Prozent.

Abstand zur Arbeit wird als positiv empfunden

Wie sich ein Sabbatical mit dem Beruf vereinbaren lässt, verrät die Themenwelt von Meiers Weltreisen übrigens auch: Beispielsweise gibt es für Lehrer und Beamte gesetzliche Vorgaben zum Sabbatical. Doch auch für immerhin mehr als ein Drittel der Angestellten (36 Prozent) wäre die Möglichkeit, ein Sabbatical zu machen, ein Kriterium bei der Jobwahl. Außerdem geben 32 Prozent der Angestellten, die bereits ein Sabbatical absolviert haben, an, dass ihnen der Abstand zur Arbeit in dieser Zeit besonders gut gefallen hat. Weitere wichtige Erfahrungen sind für alle Befragten, die ein Sabbatical schon genutzt haben, das Ausbrechen aus der Routine (30 Prozent) sowie das Erweitern des eigenen Horizonts (25 Prozent) und für 23 Prozent das Kennenlernen von neuen Kulturen und Menschen. Naheliegend, dass es den Großteil für ein Sabbatical in die Ferne zieht!

Sabbatical: Nur was für Großverdiener?

Mehr als ein Viertel der Befragten (27 Prozent) lässt sich aufgrund der eigenen finanziellen Situation von einem Sabbatical abhalten. Daran muss es aber nicht scheitern. In der Sabbatical-Themenwelt von Meiers Weltreisen finden Interessierte Tipps und Anregungen, wie sich der Traum vom Sabbatical trotz laufender Kosten erfüllen lässt. Je nachdem, was das eigene Budget hergibt, kann das Sabbatical zum Beispiel kürzer ausfallen: Anders als die deutsche Übersetzung "Sabbatjahr" vermuten lässt, muss es sich bei einem Sabbatical nicht zwingend um ein ganzes Jahr handeln.

INSA-Consulere befragte im Zeitraum vom 27. bis 28. November 2019 eine bevölkerungsrepräsentative Stichprobe von 1.008 Personen zum Thema "Sabbatical".

Hintergrund

