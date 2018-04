Die digitale Reise bei Hoval geht weiter

Hoval Digital. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/111291 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Hoval GmbH" Bild-Infos Download

München (ots) - Bei Hoval gibt es im April einen Grund zum Feiern: Die neue Website ist online. Hoval macht sich selbst und seinen Kunden damit ein Geschenk von bleibendem Wert.

Über Monate hat das Hoval E-Business Team intensiv daran gearbeitet - jetzt ist der große Tag gekommen. Die Website präsentiert sich in neuem Design und bietet mit dem darin integrierten E-Business Bereich ab sofort einen neuen Verkaufskanal.

Bei der Konzeption standen ein modernes "look & feel", ein ansprechendes Design für alle Endgeräte sowie beste Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund. Im E-Shop können Installateure nun rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche selbständig Angebote erstellen, ihre Bestellungen aufgeben, und ihre Belege einsehen. Sie finden dort auch Informationen zum aktuellen Lieferstatus ihrer Bestellungen. Die Bedienung ist so einfach wie intuitiv und kann über PC, Tablet oder Smartphone erfolgen.

Mit dem Go-live ist die digitale Reise bei Hoval jedoch noch lange nicht zu Ende. Sowohl die Website selbst als auch das Kundenportal werden Schritt für Schritt mit weiteren Funktionen angereichert. Die Plattform dient Installateuren, Planern, Investoren und Anlagenbetreibern als umfassende Informations- und Know-how-Quelle und soll zum Planungs- und Arbeitsinstrument der Hoval Partner ausgebaut werden. Darüber hinaus bietet die neue Internet-Plattform wichtige Informationen für Endbenutzer.

"Unsere Kunden dürfen davon ausgehen, dass sie im E-Shop und auf der gesamten Website stets die aktuellsten Inhalte vorfinden und das zu jeder Tages- und Nachtzeit - sozusagen 24/7. Das bringt nicht nur unseren Kunden höhere Effizienz, sondern auch uns!", resümiert Geschäftsführer Wolfgang Allgäuer die Vorzüge des neuen Hoval Online-Auftritts.

Mit der neuen Website gibt Hoval seinen Kunden ein digitales Werkzeug in die Hand, das für die zukünftige Arbeit unerlässlich sein wird. Hoval Partner-Installateure können jetzt auf digitale Entdeckungsreise gehen unter www.hoval.de

