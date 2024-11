Dechert LLP

Fokus auf Fonds für die G20-Verbriefungsreform

Das Financial Stability Board (FSB) hat eine Konsultation zu den Auswirkungen der G20-Rechtsreformen auf die Verbriefung veröffentlicht. John McGrath und Aaron Scott, Partner bei der globalen Anwaltskanzlei Dechert, fassen die Ergebnisse der Studie zusammen.

Wichtigste Erkenntnisse

Fonds haben die Banken als größte Emittenten von Verbriefungen in den USA und Europa überholt.

Das Financial Stability Board wird sich bei seiner Überprüfung der Verbriefungsvorschriften auf die Fonds konzentrieren.

Der Risikoselbstbehalt bei CLO und die Kriterien für fremdfinanzierte Darlehen werden als Risikobereiche identifiziert.

Spezifische Bereiche für eine Reform der EU-Verbriefungsvorschriften wurden hervorgehoben.

Das Financial Stability Board (FSB) hat einen Konsultationsbericht über die Auswirkungen der G20-Regulierungsreformen auf die Verbriefung veröffentlicht. 1 Der Bericht stellt fest, dass diese Reformen seit 2011 in Australien, Europa und den USA zu einer Verlagerung von Verbriefungsemissionen von Banken zu Nicht-Bank-Finanzintermediären (NBFI) geführt haben.

Für das FSB ist die wachsende Rolle der NBFIs bei der Verbriefung ein zweischneidiges Schwert. Die Übertragung von Risiken außerhalb des Bankensektors könnte bei umsichtiger Handhabung das Finanzierungssystem diversifizieren und stärken. Das FSB bezweifelt jedoch, dass NBFIs angesichts ihrer Finanzierungsstrukturen und ihrer Fähigkeit, Verluste in Stresssituationen zu verkraften, mit Verbriefungsrisiken umgehen können. Sie räumt ein, dass es aufgrund der Verschiedenartigkeit dieser Einrichtungen und ihres Regulierungs- und Finanzierungsrahmens keine pauschale Antwort gibt. Das FSB plant, seine Arbeit zur Widerstandsfähigkeit von NBFI fortzusetzen und diese Grundsätze auf den Verbriefungssektor anzuwenden.2

Wahrscheinliche Auswirkungen einer stärkeren Konzentration auf Fonds auf den CLO-Markt

Die vom FSB durchgeführte Analyse des CLO-Marktes zeigt die wahrscheinlichen Auswirkungen einer verstärkten Konzentration auf Fonds.

Erstens werden die NBFIs für die zunehmende Komplexität und Undurchsichtigkeit sowohl auf dem Markt für Leveraged Loans als auch auf dem CLO-Markt verantwortlich gemacht. Insbesondere stellt das FSB fest, dass schwächere Zeichnungsstandards auf dem Markt für Leveraged Loans zu höheren Ausfällen bei den von CLOs gehaltenen Krediten führen können, was letztlich zu niedrigeren Erlösquoten bei CLOs führen wird. Um dem entgegenzuwirken, empfiehlt das FSB die Übernahme der kürzlich von der IOSCO veröffentlichten bewährten Praktiken für Leveraged Loans und CLOs.3

Zweitens hat die Vorliebe der CLO-Manager für „leichte Bilanzen" zur Schaffung von Risikosicherungsvehikeln geführt, um Drittinvestoren anzuziehen. Die Hauptbedenken des FSB sind, dass diese Praxis möglicherweise:

1. Sie entsprechen nicht in vollem Umfang den Zielen der Risikoselbstbehaltsvorschriften, da das Vehikel oft nicht Teil der Unternehmensgruppe des CLO-Managers ist, wodurch das Risiko auf Parteien verlagert wird, die ursprünglich nicht vorgesehen waren.

2. Erschweren die Bemühungen der Behörden, festzustellen, wer von Verlusten aus dem Risikoselbstbehalt betroffen ist.

3. Die Folge sind fremdfinanzierte Risikosicherungsvehikel, die einer hohen Volatilität der Vermögenswerte unterliegen, insbesondere wenn das zurückbehaltene Risiko aus Erstverlusttranchen besteht.

4. Angesichts der Nischencharakteristik dieser Fahrzeuge besteht ein Konzentrationsrisiko.

Das FSB schlägt keine spezifische Lösung für dieses Problem vor. In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass das FSB keine wesentlichen nachteiligen Auswirkungen des fehlenden Selbstbehalts bei CLOs am offenen Markt in den USA feststellt. Möglicherweise sind die größeren Bedenken die Undurchsichtigkeit und das Konzentrationsrisiko.

Kritik am Regulierungssystem für Verbriefungen in Europa

Ein weiterer Schwerpunkt des Berichts ist das Regulierungssystem für Verbriefungen in Europa. In Europa führen einige FSB-Stakeholder den wahrgenommenen Rückgang der Emissionen auf die Umsetzung der Verbriefungsvorschriften zurück, die die Kosten für Emittenten und Anleger erhöht haben. Obwohl das FSB sagt, dass es keine empirischen Beweise für diese Behauptung gibt, weist es auf mehrere Probleme mit dem europäischen Regulierungssystem hin:

1. Schwerfällige Sorgfalts- und Offenlegungspflichten.

2. Übermäßig restriktive einfache, transparente und standardisierte („STS") Verbriefungsregelungen.

3. Nachteilige Behandlung von Verbriefungen im Rahmen der Eigenkapitalvorschriften für Versicherer.

4. Die Kalibrierung des Bankkapitals für Verbriefungspositionen, die als zu vorsichtig und zu stark nicht neutral angesehen wird.

Organisationen der Fondsbranche wie AIMA haben sich lautstark für Änderungen der EU-Offenlegungsvorschriften und für eine Ausweitung des STS-Siegels auf CLOs eingesetzt. Es könnte sein, dass sich mit der verstärkten Konzentration auf die Fonds nun die Gelegenheit bietet, diese Teile des Rahmens neu zu gestalten.

Nächste Schritte

Das FSB plant, seinen Abschlussbericht bis Ende des Jahres zu veröffentlichen. Die im Anschluss an die Konsultation angenommenen Vorschläge werden wahrscheinlich die nächste Runde der G20-Verbriefungsreform prägen.

Dechert & Privatkredit

Dechert berät seit mehr als 30 Jahren Kunden aus dem Bereich der Privatkredite und hat ihnen dabei geholfen, innovativ und erfolgreich zu sein, während sich die Branche zu einem komplexen und vielfältigen Markt von 1,7 Billionen US-Dollar entwickelt hat. Wir schaffen Werte über das gesamte Spektrum von Strategien und Teilstrategien, einschließlich Asset-Based Debt, Distressed Debt, Permanent Capital, Direct Lending, Subordinated Debt, Specialty Financing, Special Situations und Venture Debt. Wir zählen mehr als 80 % der 100 größten privaten Kreditunternehmen von Private Debt Investor zu unseren Kunden und bieten marktführendes Know-how in den Bereichen Fondsgründung, Finanzierung, Regulierung, M&A und Steuern in den USA, Europa, dem Nahen Osten und Asien.

