DER DEUTSCHE FAHRRADPREIS

Deutscher Fahrradpreis 2026: Jury wählt die Top-5-Projekte

Aus 123 Bewerbungen setzen sich die fünf stärksten Projekte je Kategorie durch

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Berlin/Krefeld (ots)

Der Wettbewerb um den Deutschen Fahrradpreis 2026 erreicht eine entscheidende Phase: Nach intensiver Prüfung hat die Fachjury die fünf stärksten Projekte in den Kategorien Infrastruktur, Service & Kommunikation sowie Ehrenamt ausgewählt.

Die Jury-Mitglieder, darunter Expertinnen und Experten aus Fahrradindustrie, Verbänden, Ministerien, Ehrenamt und Kommunikation, sichteten die 123 Einreichungen mit fachlichem Blick. Im Fokus standen Innovationskraft, Aktualität sowie ein konkreter Beitrag zur sicheren und nachhaltigen Mobilität.

"Es ist für mich eine große Ehre, nach unserem Gewinn beim Deutschen Fahrradpreis 2024 nun auch Teil der Jury zu sein. Die Vielfalt und Qualität der eingereichten Projekte haben mich sehr beeindruckt. Besonders wertvoll waren die spannenden Diskussionen im vielfältig besetzten Jurygremium, durch die ich noch einmal neue Blickwinkel auf die Projekte gewinnen konnte.", so Jurymitglied Klaus Markl, Gründer von BiciBus Deutschland.

Top-5 Kategorie Infrastruktur:

Realexperiment Komfortables Kopfsteinpflaster (Brandenburg)

(Blau-Grüne) Fahrradstraße Quellenweg in Oldenburg (Niedersachsen)

Bodensee-Fahrradstraße Lindau - Premium-Radverkehrsachse (Bayern)

MoveIN - Radparkhaus Stadthausstraße (Nordrhein-Westfalen)

Radwegekontrolleur mit Bike Safety (Baden-Württemberg)

Top-5 Kategorie Service & Kommunikation:

Handlungsempfehlung für Sanierungsmaßnahmen an Radwegen mit Wurzeleinwuchs (Schleswig-Holstein)

VelObserver für Schulen (Bayern)

Daten für bessere Radwege: Digitales Radverkehrsnetz (Berlin)

Der Radweg - Planung und Bau mit Kids aus Twistetal (Hessen)

Sicher unterwegs: Unser jährlicher Fahrradcheck zum Saisonstart (Baden-Württemberg)

Top-5 Kategorie Ehrenamt:

Kinder aufs Rad! Schulstraßen für Köln, NRW und ganz Deutschland! (Nordrhein-Westfalen)

Ein DIY-Bikepark auf 13.000 m² urbaner Brache (Bremen)

10 Jahre Engagement: 10.000 Fahrräder für nachhaltige Mobilität! (Bayern)

Fahrräder für Bedürftige (Hamburg)

Radfahren in Ostfriesland digital (wieder)entdecken! (Niedersachsen)

Preisverleihung und Preisgeld

Die Preisträgerinnen und Preisträger werden am 20. Mai 2026 im Rahmen der feierlichen Preisverleihung auf dem AGFS-Kongress in Düsseldorf ausgezeichnet. Auf sie warten Preisgelder in Höhe von insgesamt 15.000 Euro.

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