Einzelhändler Poundland meldet Rückgang von Gewalt und Diebstahl seit Einsatz von Motorola Solutions Bodycams

Verkäufer nutzen auf der Fläche Motorola Solutions VT100 Bodycams

Motorola Solutions (NYSE: MSI) hat heute den erfolgreichen Einsatz seiner VT100 Bodycams in den Poundland-Filialen in Großbritannien bekannt gegeben. Seit dem Pilotprojekt meldet der britische Einzelhändler einen deutlichen Rückgang von Ladendiebstählen sowie 11 % weniger Gewalt gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Filialen.

"Ein sicheres Umfeld für Beschäftigte und Kunden ist die Grundlage für alles", sagt Neil Thomas, Corporate Vice President of Enterprise Sales bei Motorola Solutions. "Unsere VT100 Bodycams helfen Poundland, Mitarbeiter, Kunden und Geschäfte zu schützen."

Neben den Mitarbeitern auf der Fläche profitieren auch die Sicherheitsteams von Poundland von einer objektiven Aufzeichnung der Ereignisse, die bei etwaigen Ermittlungen hilft. Poundland nutzt die Software VideoManager von Motorola Solutions zur Verwaltung digitaler Beweismittel. Diese Lösung unterstützt dabei, Videodaten aufzubereiten, zu speichern und zu verarbeiten, einschließlich der Möglichkeit, Videos von Bodycams mit CCTV-Aufnahmen und anderen Daten zu verknüpfen und abzugleichen.

Laut dem von YouGov durchgeführten Motorola Solutions 2024 U.K. Retail Worker Safety Report sind die Beschäftigten im britischen Einzelhandel zunehmend um ihre persönliche Sicherheit besorgt. Jeder Vierte erwägt, seinen Job zu kündigen. Mehr als die Hälfte (56 %) der befragten Angestellten im Einzelhandel gaben an, im letzten Jahr Zeuge von Bagatelldiebstählen geworden zu sein, während 31 % auf organisierte Verbrecherringe gestoßen sind und 50 % in den letzten 12 Monaten aggressive Kundeninteraktionen erlebt haben. 70 % der Beschäftigten im Einzelhandel sind außerdem der Meinung, dass Bodycams zur Deeskalation gefährlicher oder kritischer Situationen beitragen können.

Letztes Jahr kündigte die britische Regierung ein Programm zur Bekämpfung der Einzelhandelskriminalität an. Dieses Programm sieht Investitionen in neue Technologien zur Verhinderung von Ladendiebstählen und einen Gesetzesentwurf vor, der Angriffe auf Ladenmitarbeiter in Großbritannien zu einem eigenständigen Straftatbestand macht.

Die VT100 ist Teil des umfassenden Portfolios von Motorola Solutions, das Sicherheitslösungen bietet, die helfen, Menschen, Eigentum und Orte zu schützen. Dieses beinhaltet auch die V200 Bodycam, Digitalfunklösungen, Videosicherheits- und Zugangskontrolltechnologie sowie Leitstellen-Lösungen.

Sicherheit steht im Mittelpunkt von allem, was wir bei Motorola Solutions tun. Wir entwickeln und verbinden Technologien zum Schutz von Menschen, Eigentum und Orten. Unsere Technologien unterstützen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie Unternehmen und ermöglichen die Zusammenarbeit, die für sicherere Städte und Gemeinden, sicherere Schulen, sicherere Krankenhäuser und sicherere Unternehmen unerlässlich ist. Erfahren Sie mehr darüber, wie Motorola Solutions Innovationen für eine sicherere Zukunft für uns alle schafft www.motorolasolutions.com.

