Thüringen stattet die Polizei mit Bodycams von Motorola Solutions aus

Landesweiter Einsatz der VB400 Bodycams für mehr Sicherheit und Transparenz im Einsatz

Idstein (ots)

Motorola Solutions hat mit dem Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales einen Rahmenvertrag über die Lieferung von mehr als 1.200 Bodycams unterzeichnet, die landesweit bei der Polizei in Thüringen zum Einsatz kommen. Die neuen Motorola Solutions VB400 Bodycams sollen Beamte dabei unterstützen, potenziell gefährliche Situationen zu deeskalieren, die Transparenz von Interaktionen zu erhöhen und Beweise zu sichern.

Zum Start der Einführung in Thüringen übergab Innenminister Georg Maier die ersten Kameras an Polizeibeamte der Landespolizeiinspektion Erfurt. "Mit diesen Bodycams wird ihre Arbeit zwar nicht leichter, aber sicherer", sagte der Innenminister. "Denn im Zweifelsfall haben sie nun die Beweise für strittige Situationen. Und Bild und Ton sind ein schwer zu widerlegendes Beweismittel."

Die robusten Motorola Solutions VB400 werden in den kommenden Wochen landesweit in Thüringen eingeführt. Die Bodycams werden zusammen mit der VideoManager-Software zur Verwaltung digitaler Beweismittel installiert, die die Verarbeitung und Speicherung von Videomaterial im Rahmen der täglichen Arbeitsabläufe der Einsatzkräfte ermöglicht.

Das Thüringer Ministerium vergab den Auftrag an Motorola Solutions nach einer europaweiten Ausschreibung mit strengem Testverfahren, um die hohen Qualitäts- und Regulierungsanforderungen zu erfüllen. Entscheidend für die Vergabe an Motorola Solutions waren unter anderem der Leistungsumfang der Bodycams, die hochwertige Sprach- und Tonqualität sowie die Möglichkeit, die Vor- und Nach-Aufzeichnungsfunktion anzupassen, um sicherzustellen, dass die Vorfälle von Anfang an erfasst werden.

"Die Erfahrungen unserer Kunden zeigen, dass Bodycams ein bewährtes Instrument sind, um die Sicherheit im Einsatz zu verbessern. Gleichzeitig dienen sie als wertvolle Beweisquelle in Strafverfahren", sagte Axel Kukuk, MSSSI Vice President Western Europe bei Motorola Solutions. "Motorola Solutions hat sich in den vergangenen Jahren zu einem weltweit führenden Anbieter von Videolösungen entwickelt und bietet Kunden heute ein breites Portfolio an Bodycams, Videolösungen für Fahrzeuge, fest installierte Kameras sowie dazugehöriger Analysesoftware. Diese Lösungen helfen Einsatzkräften dabei, Ereignisse besser zu verstehen, zu analysieren und effektiv darauf zu reagieren."

Motorola Solutions ist seit über 50 Jahren ein zuverlässiger Partner der deutschen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Mit dem jüngsten Bodycam-Auftrag reiht sich Thüringen in die Liste der Kunden, die auf die neuen und zukunftsweisenden Videolösungen des Unternehmens vertrauen. Neben den Polizeibehörden der Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt nutzen auch die Sicherheitsbehörden in Österreich, Frankreich, Belgien, UK, Litauen, Rumänien und Malta die umfassenden Videolösungen von Motorola Solutions.

Über Motorola Solutions

Motorola Solutions is solving for safer. Wir entwickeln und verbinden Technologien, die helfen, Menschen, Eigentum und Orte zu schützen. Unsere Lösungen ermöglichen die Zusammenarbeit zwischen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie Unternehmen, die für Schutz und Sicherheit entscheidend sind. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir uns für sicherere Gemeinden, Schulen, Krankenhäuser und Unternehmen einsetzen - für mehr Sicherheit überall - unter www.motorolasolutions.com.

