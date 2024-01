Astana Opera

Astana Opera eröffnet Kindern die Welt der Kunst

Die Astana Opera präsentierte in Zusammenarbeit mit der Eurasian Resources Group (ERG) das soziale Hilfsprojekt „Children and Art". Diese Initiative soll Kinder aus Familien in schwierigen Lebenssituationen und Kinder aus Waisenhäusern in Kasachstan unterstützen und soll ihre Entwicklung einer ästhetischen Wahrnehmung der Welt sowie die kreativen Fähigkeiten begabter Kinder fördern.

Die Astana Opera setzt die Aufgaben des kasachischen Ministeriums für Kultur und Information zur Förderung und Erhaltung der Kultur unseres Landes um. Das Theater widmet sich auch Hilfsprojekten, indem es Aufführungen für Waisenkinder, Kinder mit Behinderungen und Großfamilien organisiert und Theaterunterricht für Schulkinder und andere Veranstaltungen anbietet.

Das Projekt Children and Art ist Teil der gemeinnützigen Arbeit des Theaters, in dessen Rahmen jungen Menschen Kunst näher gebracht wird und Kinder kulturelle Werte lernen.

Dieses Projekt wurde für Kinder von Familien aus sozial schwachen Bevölkerungsgruppen organisiert, die in Regionen und Städten leben, die wichtig für das Land sind. Die Veranstalter übernahmen alle Ausgaben für die Reise, Unterkunft und Verpflegung. Ungefähr 600 Kinder aus 17 Regionen und 3 Großstädten Kasachstans besuchten die Astana Opera. Sie wurden durch die Backstage-Bereiche geführt, nahmen an Theaterunterricht und Masterclasses im Kinderstudio teil, trafen die kreativen Mitarbeiter, besuchten Produktionen und lernten Astana kennen.

Die Veranstalter des Projekts erhielten viele positive Rückmeldungen von den Kindern und den Lehrkräften, die sie begleiteten. Die erste Begegnung mit der geheimnisvollen und fabelhaften Welt des Theaters, Besuche der Sehenswürdigkeiten in der Hauptstadt, Geschenke, leckere Snacks und Unterhaltungsangebote, die mit der Unterstützung von ERG organisiert wurden, waren ein unvergessliches Erlebnis für die Kinder.

Der Dokumentarfilm Children and Art erzählt von dieser gemeinnützigen Arbeit und die Bedeutung der kulturellen Bildung und Unterstützung von Kindern aus allen Regionen Kasachstans. Die Astana Opera hilft nicht nur Menschen in Not, sondern inspiriert andere auch, diesem Beispiel zu folgen. Das Theater hat einen QR-Code auf seiner Website veröffentlicht, über den Besucher eine Liste von Waisenhäusern und sozialen Einrichtungen finden können, die sich über Unterstützung freuen würden.

Für die Astana Opera war das Jahr 2023 voller bedeutender Ereignisse: Petite Mort von Kylián, La Sylphide von Løvenskiold, L'Italiana in Algeri von Rossini, Jolanthe von Tchaikovsky und Der gestiefelte Kater von Cui wurden zum Repertoire hinzugefügt und der erste Abschluss an der internationalen Operakademie der Astana Opera wurde gefeiert. Außerdem fanden dieses Jahr Tourneen nach Polen, Slowenien, Georgien und in die VAE statt.

