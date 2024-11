SportOkay.com: Black Friday verliert an Relevanz

Sport Okay GmbH

Einst ein Highlight des Shopping-Jahres, hat der Black Friday an Attraktivität verloren. SportOkay.com, vor 11 Jahren ein Pionier des Black Friday in Europa, zieht Bilanz und passt seine Strategie an die veränderten Marktbedingungen an.

„Heute bietet jeder etwas zum Black Friday an - selbst Immobilien werden unter dem Black Friday-Label beworben,“ sagt Geschäftsführer Konrad Plankensteiner. „Die einstige Exklusivität ist verloren gegangen, und die Rabattschlacht führt zunehmend zur Beliebigkeit.“

Seit zwei Jahren zeigt sich bei SportOkay.com ein Rückgang der Umsätze am Black Friday Tag selbst. Die Gründe dafür liegen nicht nur in der Übersättigung des Marktes, sondern auch im geänderten Kaufverhalten der Kunden, die sich gezielter informieren, vorher und nachher kaufen sowie nicht immer wissen, welcher Freitag der Black Friday wirklich ist.

Als Reaktion darauf hat SportOkay.com sein Black-Friday-Konzept überarbeitet:

Der Black Friday Zeitraum wurde von einigen Tagen auf 10 Tage ausgedehnt.

Die Rabatte auf 15.000 Sportartikel wurden auf maximal 15 bis 40% reduziert.

Einzelne Produkte mit besonderen Rabatten bis zu -65%, um echte Highlights zu schaffen.

Mit diesem Ansatz konzentriert sich SportOkay.com auf ausgewählte, hochwertige Produkte, die den Kunden langfristig Freude bereiten. Die Black-Friday-Aktionen von SportOkay.com bieten bis zum 5. Dezember 2024 ausgewählte Highlights aus den Bereichen Outdoor, Bike und Wintersport.

