Lotto Baden-Württemberg

Lotterie Silvester-Millionen: Zehn neue Millionäre aus Baden-Württemberg zum Jahreswechsel

Stuttgart (ots)

Es ist die größte Chance des Jahres, Millionärin oder Millionär bei einer Lotterie von Lotto Baden-Württemberg zu werden: Die Silvester-Millionen sind wieder da. Bei der beliebten Jahresendlotterie werden erstmals zehn Spitzengewinne von einer Million Euro verlost (theor. Chance 1 zu 250.000). Der Verkauf startet am Montag, 4. November. Die Lose sind auf 2,5 Millionen Stück limitiert und exklusiv bei Lotto BW erhältlich.

Noch vor dem Jahreswechsel Millionärin oder Millionär werden? Das geht mit den Silvester-Millionen von Lotto Baden-Württemberg. Am 31. Dezember 2024 werden zehn Glückspilze um jeweils eine Million Euro reicher sein - komplett steuerfrei. Außerdem warten 10 x 100.000 Euro und weitere Gewinne im Gesamtwert von vier Millionen Euro auf die Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer.

Die Silvester-Millionen haben im Südwesten Tradition: Insgesamt 64 Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger räumten bei der Jahresendlotterie seit der Premieren-Ziehung 2010 Gewinne in Millionenhöhe ab.

Aufgrund der großen Beliebtheit der Lotterie wurde die Auflage der Lose dieses Jahr auf 2,5 Millionen Stück erhöht. Damit wird es 2024 erstmals zehn neue Millionärinnen und Millionäre am Silvestertag geben. Ein Los für die Silvester-Millionen kostet zehn Euro und ist in allen Lotto-Annahmestellen in Baden-Württemberg erhältlich. Außerdem ist die Lotterie auch im Internet unter lotto-bw.de und über die offizielle Lotto BW-App spielbar.

Das Spielprinzip der Silvester-Millionen ist einfach: Aus dem Zahlenbereich 0000001 bis 2500000 wird nach dem Zufallsprinzip eine Nummer ermittelt, mit der die Tipperin oder der Tipper an der Lotterie teilnimmt. Jede Losnummer wird nur einmal vergeben. Sind alle Ziffernfolgen gespielt, ist die Lotterie ausverkauft. Die Ziehung findet am Sonntag, 31. Dezember, unter notarieller Aufsicht in der Stuttgarter Lotto-Zentrale statt. Alle Losnummern, auf die ein Gewinn entfallen ist, veröffentlicht Lotto Baden-Württemberg am Silvesterabend unter lotto-bw.de.

Original-Content von: Lotto Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell