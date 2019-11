Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg

Noch mehr Gewinne bei Lotterie Silvester-Millionen

Stuttgart (ots)

Die Lotterie Silvester-Millionen glänzt zu ihrem Jubiläum mit einer Rekordzahl an Gewinnen. Die Chance, Millionär zu werden, ist bei keinem anderen Spiel der Staatlichen Toto-Lotto GmbH derart hoch. Die Lose sind ab sofort wieder exklusiv in Baden-Württemberg erhältlich.

31 Baden-Württemberger wurden dank der Silvester-Lotterie seit der Premieren-Ziehung 2010 schon zu Millionären. Am 31. Dezember kommen sechs Glückspilze hinzu, die sich über einen Gewinn von jeweils 1 Million Euro freuen dürfen - komplett steuerfrei und auf einen Schlag ausbezahlt. Neben den Spitzentreffern umfasst der nochmals erweiterte Gewinnplan jetzt sechs Mal 100.000 Euro, 1.500 Mal 1.000 Euro und 90.000 Mal zehn Euro. Dem steht eine erhöhte Losanzahl gegenüber: Wegen der anhaltend großen Nachfrage gibt es jetzt 1,5 Millionen Lose (bisher: 1,25 Millionen). Durch die sechs Millionentreffer - einer mehr als bislang - bleibt die für die Lotterie charakteristische, hohe Wahrscheinlichkeit auf den Spitzengewinn erhalten. Sie liegt wie in den Vorjahren bei 1 zu 250.000 je Los. Die Lose sind ab sofort zum gewohnten Preis von zehn Euro in den baden-württembergischen Lotto-Annahmestellen erhältlich. Die Lotterie ist auch im Internet unter www.lotto-bw.de und über die offizielle Lotto BW-App verfügbar.

Das Spielprinzip der Silvester-Millionen ist einfach: Aus dem Zahlenbereich 0000001 bis 1500000 wird nach dem Zufallsprinzip eine Nummer ermittelt und dem Tipper ausgehändigt. Jede Losnummer wird nur einmal vergeben. Sind alle Ziffernfolgen im Rennen, ist die Lotterie ausverkauft. Die Ziehung findet am 31. Dezember unter notarieller Aufsicht in der Stuttgarter Lotto-Zentrale statt. Alle Losnummern, auf die ein Gewinn entfallen ist, veröffentlicht Lotto Baden-Württemberg am frühen Silvesterabend unter www.lotto-bw.de.

Gesamtzahl der Gewinne und Gewinnwahrscheinlichkeiten je Los: 6 x 1 Million Euro / 1 : 250.000 6 x 100.000 Euro / 1 : 249.999 1.500 x 1.000 Euro / 1 : 1.000 90.000 x 10 Euro / 1 : 16,67

