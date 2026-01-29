Lanserhof Management GmbH

Lanserhof Sylt erweitert Angebot: 2- und 4-Tage-Retreats + exklusive Resident Programme für Sylter

Der Lanserhof Sylt erweitert sein Angebot um zwei attraktive Programme: exklusive 2- oder 4-Tage-Retreats für Gäste, die in kurzer Zeit gezielt Impulse für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden setzen möchten. Dazu neue flexible Resident Programme für Inselbewohner, die Spitzenmedizin und Regeneration nahtlos in ihren Alltag integrieren wollen.

Fastlane to Health

Mit den neuen 2- oder 4-Tage-Retreats "Sport & Meditation" sowie "Longevity-Check" präsentiert der Lanserhof Sylt zwei Programme, die gezielt für Menschen entwickelt wurden, die ihre Zeit optimal nutzen und gleichzeitig die Wirksamkeit des LANSERHOF CONCEPT erleben möchten. Die Retreats bündeln das Kernkonzept in einer verdichteten Form - wissenschaftlich fundiert, individuell betreut und ganzheitlich ausgerichtet. Die kompakten Programme ermöglichen es, sowohl körperliche als auch mentale Ressourcen zu stärken, Belastungen abzubauen und präzise diagnostische Einblicke in die eigene Gesundheit zu gewinnen. Ergänzend dazu bietet der Lanserhof ein "Wellness Arrangement" mit zwei Übernachtungen an, das bewusst ohne medizinische Betreuung gestaltet ist und stattdessen den Fokus auf Massagen, Facials und Entspannung legt.

"Unsere neuen 2- und 4-Tage-Retreats bieten eine wunderbare Möglichkeit, den Lanserhof kennenzulernen - kompakt und dennoch mit der vollen Lanserhof-Experience." - Christian Siegling, Geschäftsführer Lanserhof Group

2 Nächte inklusive Unterkunft im Einzelzimmer ab 1.368,00 EUR

LANS & HOME

Mit den neuen Resident Paketen richtet sich der Lanserhof Sylt erstmals an Sylter mit Erst- und Zweitwohnsitz. Die Programme sind tagesbegleitend konzipiert und verbinden modernste Diagnostik, therapeutische Anwendungen und individuelle Betreuung mit dem eigenen Zuhause. Ob ein eintägiges Resident Basic Retreat oder eine mehrtätige Signature Resident Week - die Programme lassen sich präzise in den individuellen Inselalltag integrieren und eröffnen einen bewusst gestalteten und flexiblen Weg zu mehr Vitalität und Wohlbefinden.

Resident Basic Retreat exklusive Unterkunft ab 909,00 EUR

Über den Lanserhof. World's Best Longevity Clinic.

Seit 40 Jahren steht der Lanserhof für herausragende Exzellenz in der Gesundheitsvorsorge, Regeneration und Optimierung. Als führende Institution im Bereich ganzheitliche Medizin vereint die Longevity Clinic modernste medizinische Wissenschaft mit bewährten Naturheilmethoden. Das LANSERHOF CONCEPT schafft dabei eine intelligente Symbiose aus gezielten Fastenkuren und individuell abgestimmten Therapiemaßnahmen. Am Lanserhof trifft exklusive Betreuung auf tiefgreifendes Fachwissen: Unter der Obhut eines interdisziplinären Expert:innen-Teams wird den Gästen ein maßgeschneiderter Weg zu nachhaltigem Wohlbefinden, vitaler Gesundheit und Langlebigkeitskonzepten eröffnet. Mehr noch: Der Lanserhof versorgt seine Gäste mit wichtigen Informationen, was im Körper vor sich geht, und schärft das Bewusstsein für ein neues Körpergefühl.

Was ursprünglich in jahrelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit der Lanserhof Ärzt:innen und Therapeut:innen im Tiroler Stammhaus in Lans entstand, lässt sich auch in allen anderen Dependancen der Longevity Clinic erleben. Gäste und Patient:innen aus aller Welt kommen seit der Eröffnung 2014 am Tegernsee und 2022 auf Sylt auch in Deutschland in den Genuss des ganzheitlichen Erfolgskonzepts. 2027 wird mit dem Lanserhof Marbella die erste Lanserhof Longevity Clinic in Südeuropa eröffnet.

