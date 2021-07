Black Friday GmbH

Summer Black Friday startet ab 1. Juli 19:00

Wien/Berlin (ots)

Zweiter Sommer Event für 4 Tage - Über 100 Händler bieten Extrem-Rabatte

Mehr als hundert namhafte Händler veranstalten ab 1. Juli den “Summer Black Friday”- einen gemeinsamen Sommerschlussverkauf. Bereits zum zweiten Mal findet diese Verkaufsveranstaltung mit tausenden Markenprodukten zu stark reduzierten Preisen statt. Nach Kategorien geordnet sind alle Angebote auf blackfridaysale.de gelistet.

“Letztes Jahr fand zum ersten Mal der "Summer Black Friday" statt, bei dem rund 1 Million Shopper teilnahmen”, erklärt Konrad Kreid, Geschäftsführer der Black Friday GmbH. “Aufgrund der positiven Rückmeldungen findet diese Veranstaltung nun zum zweiten Mal statt. So planen in einer kürzlich erstellten Befragung unter 500 deutschen Endverbrauchern 47 Prozent ihre Teilnahme an diesem Event.”

Online-Einkäufe fix etabliert

Seit Beginn der Corona Pandemie haben Einkäufe im Internet deutlich zugenommen. “Dieser Trend hat sich innerhalb eines Jahres noch weiter verstärkt. Nach unserer Einschätzung haben viele Endkonsumenten ihre Vorurteile gegenüber dem Onlinehandel endgültig abgelegt. Das Verhalten wurde dahingehend geändert, dass Internetkäufe jetzt zum regelmäßigen Einkauf-Standard gehören”, interpretiert Kreid die letzte Erhebung, bei der rund 57 Prozent der befragten Endkonsumenten angaben, dass sie verglichen mit dem Vergleichszeitraum im letzten Jahr nun mehr Online einkaufen.

Vier Tage "Summer Black Friday"

Die Black Friday GmbH hat eine langjährige Erfahrung bei der Ausrichtung der großen "Black Friday Sale" Abverkaufsaktion, die bekannte Verkaufsveranstaltung im November, bei der Millionen Shopper nach Schnäppchen stöbern.

Der "Summer Black Friday" findet 2021 zum bereits zweiten Mal statt und wird vier Tage dauern. Über 100 Händler bieten innerhalb dieses Zeitraums ihre Ware mit hohen Rabatten an.

Erste Deals stehen bereits fest

Händler von Markenprodukten, wie etwa MediaMarkt, About You, Bosch, Hervis oder XXXLutz, nehmen am "Summer Black Friday" teil. “Der Großteil der Preise ist noch streng unter Verschluss, diese werden oft bis zum Startschuss von den Shops angepasst”, informiert Geschäftsführer Kreid.

Folgende Rabatte stehen jedoch bereits jetzt fest:

Elektronik - Rabatt

- MediaMarkt: Samsung 65” TV 1.444€ statt 3.099€ - Bosch: bis -25% auf Haushaltsgeräte - Siemens: Hausgeräte bis -25%

Mode & Beauty - Rabatt

- About You: bis -60 % Extra Rabatt - Ottoversand: 50€ ab 200€ - Universal: -15 % auf alles

Sport - Rabatt

- Tritscher: bis -70% auf Atomic, Sportalm, Tecnica, etc. - Hervis: bis - 50%

Wohnen - Rabatt

- Emma Matratzen: bis -43% - XXXLutz: bis -77%

Über Summer Black Friday Sale

www.blackfridaysale.de ist der Anbieter des ersten Top Shopping-Events im Sommer. Mehrere hundert teilnehmende Markenshops und angesagte Labels reduzieren dabei innerhalb von einer Woche drastisch ihre Preise. Auf dem ShoppingportalSummer Black Friday können Kunden in übersichtlichen Kategorien passende Produkte und alle „Summer Black Friday“ Angebote der teilnehmenden Händler finden. Im Jahr 2021 findet die erste Verkaufsveranstaltung von 1. bis 4. Juli statt.

Weitere Informationen und Fotos:

Download:Eckpunkte “Summer Black Friday” Umfrage 2021

Foto:Konrad Kreid, Geschäftsführer Black Friday GmbH

(300 dpi, Fotocredit: blackfridaysale.de, honorarfrei abdruckbar)

