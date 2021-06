Black Friday GmbH

Onlinehandel-Studie: Großes Potential für “Summer Black Friday” Event

Am 1. Juli 2021 startet zweites “Summer Black Friday” Event I Rund 47 Prozent der Endkonsumenten planen Teilnahme

Deutsche Endkonsumenten wurden in einer Erhebung über ihre Einstellung zum “Summer Black Friday” Event befragt. Dieses Sale-Event findet dieses Jahr zum zweiten Mal statt und startet am 1. Juli. Rund 47 Prozent der 500 befragten Verbraucher planen bereits jetzt ihre Teilnahme, mehr als 50 Prozent sind noch unentschlossen. Die Black Friday GmbH ortet ein großes Potential für dieses Event, aufgrund der gestiegenen Akzeptanz seit der Corona-Pandemie regelmäßig im Internet einzukaufen. 78 Prozent der Endkonsumenten sieht den “Summer Black Friday” Event als gute Möglichkeit zur Stärkung des heimischen Handels insbesondere gegenüber internationalen Handelskonzernen.

Rund 57 Prozent der befragten Endkonsumenten kauften im Vergleichszeitraum zum letzten Jahr mehr Online ein. “Dieser Trend hat sich innerhalb eines Jahres deutlich verstärkt”, erklärt Konrad Kreid, Geschäftsführer der Black Friday GmbH.

“Bereits seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 legte der Onlinehandel deutlich zu. Viele Verbraucher haben sich bereits an das neue Einkaufsverhalten gewöhnt und werden auch in Zukunft verstärkt im Internet einkaufen. Ein großer Teil der Händler hat seine Vertriebswege dahingehend umgestellt, dass ihre Produkte und Dienstleistungen verstärkt Online vertrieben werden können”, so Kreid weiter.

Großes Potential “Summer Black Friday”

Der Bekanntheitsgrad des Abverkauf-Events im Sommer ist noch geringer als die des “Black Friday Sale” Events, welches jährlich Ende November stattfindet. So kennen knapp 35 Prozent der Befragten “Summer Black Friday”. Jedoch liegt die Zustimmung jener, die daran teilnehmen möchten, oder noch unentschlossen sind, deutlich höher. Aufgrund der positiven Erfahrungen mit “Black Friday Sale” - knapp 50 Prozent der Befragten waren sehr bzw. zufrieden mit den angebotenen Produkten - sind die Endkonsumenten offen für die Veranstaltung im Sommer. “Die Black Friday GmbH wird deshalb die Aktivitäten fokussieren, um den Bekanntheitsgrad weiter zu steigern. Letztes Jahr nahmen beim ersten “Summer Black Friday” Abverkauf bereits eine Million Shopper teil und wir sehen hier noch großes Potential nach oben”, informiert Kreid.

Heimischer Handel profitiert

Ein Großteil der Endkonsumenten (78 Prozent) sieht “Summer Black Friday” als gute Möglichkeit zur Stärkung des heimischen Handels gegenüber internationalen Handelskonzernen. Die potenziell teilnehmenden Shopper planen im Durchschnitt etwa 300 Euro auszugeben. 80 Prozent würden dabei für sich selbst kaufen, und rund 50 Prozent für Freunde oder Familie. 74 Prozent sehen gute Chancen für Schnäppchen aufgrund der vollen Lager der Händler. 54 Prozent der Verbraucher sind der Meinung, dass Sommermonate für den Handel generell umsatzschwache Monate sind. Zusätzlich begründen 35 Prozent, dass Unternehmen Interesse daran haben könnten, auch im Sommer über Verkaufsveranstaltung günstig zu verkaufen, da ein relevanter Preisdruck durch amerikanischen Onlinehändler besteht. Die Rabatt-Erwartungen liegen unabhängig von der Branche zwischen 30 und 50 Prozent.

Über die B2C “Summer Black Friday” Umfrage

Für die Online-Erhebung wurde die Bevölkerung in Deutschland befragt. Die Ergebnisse der B2C Erhebung wurden nach den Merkmalen Alter, Geschlecht, Bildungsgrad und Haushaltsgröße segmentiert. Ziel der Befragung war es, die Einstellung der deutschen Bevölkerung/der deutschen Verbraucher ab 16 Jahren gegenüber einem “Summer Black Friday” Verkaufsevent zu ermitteln. Die Black Friday GmbH hat im Juni 2020 eine repräsentative Stichprobe von 500 deutschen Endverbrauchern ausgewertet.

Über “Summer Black Friday”

www.blackfridaysale.de ist der Anbieter des ersten Black FridayShopping-Events im Sommer. Mehrere hundert teilnehmende Markenshops und angesagte Labels reduzieren dabei innerhalb von einer Woche drastisch ihre Preise. Unter blackfridaysale.de/summer-black-friday können Kunden in übersichtlichen Kategorien passende Produkte und alle „Summer Black Friday“ Angebote der teilnehmenden Händler finden. Im Jahr 2021 findet die erste Verkaufsveranstaltung von 1. Juli bis 4. August statt.

