Ralf Sürken, CEO Europe Syntax: "Wir brauchen mehr und schnellere Cloud-Infrastruktur - AWS Local Zones in Deutschland kommen zur rechten Zeit"

Der Cloud-Anbieter Amazon Web Services (AWS) hat angekündigt, sein Angebot in Deutschland mit neuen Rechenzentren in Berlin und München auszubauen. Dazu ein Kommentar von Ralf Sürken, CEO Europe beim Managed Multi Cloud Provider Syntax:

"Wir begrüßen das Engagement von AWS - es sind die richtigen Weichenstellungen zur rechten Zeit. Wir erleben in Deutschland einen Cloud-Boom bei unternehmenskritischen Anwendungen wie SAP und anderen Systemen. Selbst eher konservative Unternehmen setzen auf die Public Cloud, bauen mittlerweile sogar ihre IT für neue Standorte komplett in der Public Cloud auf. Für die digitale Transformation unserer Industrie, zum Beispiel für Industrial IoT, für Maschinensteuerung in Echtzeit, brauchen die deutschen Unternehmen mehr und schnellere Infrastruktur - vor allem durch Local Zones hier vor Ort, die niedrige Latenzzeiten und damit bessere Performance abliefern. Berlin und München sind da ein guter Anfang."

