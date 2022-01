Syntax Systems GmbH & Co. KG

ISG Provider Lens: Syntax ist "Leader" für AWS SAP Workloads

Weinheim (ots)

Marktforschungsunternehmen hebt große SAP-Erfahrung und -Kompetenz sowie breites "SAP on AWS"-Serviceportfolio hervor

Der IT-Dienstleister und Cloud-Provider Syntax ist im Rahmen des ISG Provider Lens AWS - Ecosystem Partners Quadrant Report Germany 2021 als "Leader" in der Kategorie "AWS SAP Workloads" eingestuft worden. Damit bescheinigt das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen dem global agierenden IT-Dienstleister neben einem attraktiven Produkt- und Serviceangebot eine starke Markt- sowie Wettbewerbsposition, Innovationskraft und eine Rolle als strategischer Berater und Meinungsführer im Bereich "SAP on AWS".

Die Platzierung in der höchsten Kategorie ist laut ISG vor allem das Ergebnis der hohen SAP-Kompetenz von Syntax. Der IT-Dienstleister hat unter anderem über mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung im SAP-Geschäft und kann deshalb auch speziellste Anforderungen bedienen. Zudem überzeugt das umfangreiche Serviceportfolio für SAP-AWS-Lösungen von Syntax laut ISG auf ganzer Linie, es umfasst Application Management Services, Managed Security, Managed Data sowie SAP-Implementierungs- und Migrationsdienstleistungen. Auch die ständige Erweiterung der Services, beispielweise eine Produkt- und Service-Suite (CxLink) für die Integration von Amazon S3 Storage für verschiedene Anwendungsfälle wie Backup, Data Lake Building oder Archivierung, wird positiv hervorgehoben.

"Die AWS-Cloud etabliert sich zunehmend als SAP-Betriebsumgebung für Unternehmen", kommentiert Peter Schmidt, Director Business Development bei Syntax. "Dabei spielt nicht nur die skalierbare Infrastruktur eine Rolle - viele IT-Verantwortliche sehen auch, dass ein Umzug in die Cloud Ausgangspunkt und Voraussetzung für innovative Erweiterungen rund um ihre SAP-Systeme ist, beispielsweise in Form von Prozessautomatisierung mit Machine Learning Tools. Wir begleiten sie bei diesen Projekten und unterstützen mit maßgeschneiderten Konzepten, ausgerichtet an ihren individuellen Anforderungen."

"Wir sind sehr stolz auf die Einstufung als 'Leader', denn sie bestätigt unsere branchenführende Kompetenz als 'SAP on AWS'-Experten", sagt Ralf Sürken, CEO Europe von Syntax. "Wir bieten unseren Kunden alle relevanten Services aus einer Hand und bauen unser Angebot konsequent weiter aus. Das gilt nicht zuletzt auch für die Betreuung und Weiterentwicklung von SAP auf AWS - damit sich die interne IT auf wichtigere strategische Themen konzentrieren kann."

