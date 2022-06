AfD - Alternative für Deutschland

Stephan Brandner: Anzahl der Asylanträge in EU fast verdoppelt

Berlin (ots)

Die Zahl der Asylerstanträge hat in der EU im Jahr 2022 deutlich zugenommen. Die meisten Antragsteller kommen aus Afghanistan oder Syrien. Ihr bevorzugtes Ziel ist Deutschland.

Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der Alternative für Deutschland, macht deutlich, dass Deutschland immer mehr zum Schlaraffenland für illegale Migration werde. Schließlich erfolge hier die Migration direkt in das Sozialsystem, die Hartz-IV-Sanktionen seien abgeschafft und zur Überprüfung der Herkunft reiche die Selbstauskunft. Stephan Brandner wörtlich:

"Deutschland zieht Migranten an, indem Anreize geschaffen werden, einzuwandern. Die Asylbewerber sind aber mitnichten Fachkräfte, wie uns 2015 weißgemacht wurde: die Beschäftigungsquote von Ausländern beträgt in Deutschland nur 54 Prozent - bei den Personen aus Asylherkunftsländern sind es gar nur 40 Prozent. Als AfD wenden wir uns strikt gegen diese Anreizpolitik, wollen geschlossene Grenzen und streben schnelle Abschiebungen für nicht asylberechtigte Personen an. Nur so können wir der Einwanderung in unsere Sozialsysteme einen Riegel vorschieben und Anreize überhaupt nach Deutschland zu kommen beseitigen."

