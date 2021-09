ProSieben MAXX

Erste Bewährungsprobe für neuen U21-Trainer Antonio Di Salvo auf ProSieben MAXX: EM-Qualifikation gegen Israel live am 7. Oktober

Unterföhring (ots)

Neuer Trainer nach der Ära Kuntz: Nur wenige Tage bleiben Antonio Di Salvo, um sich und die U21-Nationalmannschaft auf das nächste EM-Qualifikationsspiel vorzubereiten. Unter seinem Vorgänger Stefan Kuntz ist die U21-Nationalmannschaft zwei Mal U21-Europameister geworden, auch der Start in die EM-Qualifikation ist bislang sehr erfolgreich. Erstmals ist Antonio Di Salvo am Donnerstag, 7. Oktober, ab 17:45 Uhr live auf ProSieben MAXX zu sehen. Dann trifft die U21-Nationalmannschaft in Paderborn auf Israel. Am Dienstag, 12. Oktober, geht es mit einem Auswärtsspiel gegen Ungarn weiter.

Kommende U21-Qualifikationsspiele auf ProSieben MAXX:

Donnerstag, 7. Oktober 2021, 17:45 Uhr: "ran Fußball: Deutschland - Israel"

Dienstag, 12. Oktober 2021, 17:00 Uhr: "ran Fußball: Ungarn - Deutschland"

