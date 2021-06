ProSieben MAXX

Endlich wieder Football! Start der European League of Football mit Hamburg Sea Devils - Frankfurt Galaxy auf ProSieben MAXX und ran.de

So viel American Football wie noch nie! NFL, College Football und die European League of Football: Insgesamt 120 Spiele übertragen ProSieben, ProSieben MAXX und ran.de in dieser Saison live.

"ran"-Sportchef Alexander Rösner: "Seit Jahren diskutieren wir mit Patrick Esume, wie man den NFL-Hype in Deutschland nutzen kann, um American Football weiter zu etablieren. Jetzt ist es endlich soweit: Eine professionelle europäische Football-Liga mit Schwerpunkt Deutschland geht mit unserem 'ran-Football'-Experten Patrick Esume als Commissioner an den Start. Wir freuen uns sehr darauf, diese neue Liga mit dem 'ran'-Team von Beginn an redaktionell im TV und online begleiten zu dürfen."

Patrick Esume, Commissioner der "European League of Football": "Immer mehr Menschen interessieren sich für American Football, und mit der European League of Football bringen wir das Geschehen noch näher an den Fan heran. Jeder Game Day wird ein Happening für Groß und Klein. Mit ProSieben MAXX und ran haben wir dafür die besten Partner an unserer Seite, die wir uns wünschen können."

So früh wie nie: Die Football-Saison startet am Sonntag, 20. Juni 2021, auf ProSieben MAXX. Zum Auftakt der European League of Football übertragen ProSieben MAXX und ran.de ab 14:45 Uhr das Spiel der Woche: Hamburg Sea Devils gegen die Frankfurt Galaxy - kommentiert von Jan Stecker und Volker Schenk live aus Hamburg, Fieldreporter Christoph "Icke" Dommisch geht auf Stimmenfang.

Mit Kasim Edebali in den Reihen der Sea Devils weht NFL-Luft durchs Hoheluft-Stadion. Der 31-jährige Defense End spielte u. a. für die New Orleans Saints, die Cincinnati Bengals sowie die Oakland Raiders, bevor er in diesem Jahr in seine Heimat zurückkehrte - ProSieben MAXX und ran haben ihn vor seinem ersten Einsatz zu Hause besucht.

In der Premierensaison treten acht Franchises in zwei Conferences an: Berlin Thunder, Hamburg Sea Devils, Leipzig Kings und die Panthers Wroclaw spielen in der Nord-Conference die Halbfinal-Teilnehmer aus, die Barcelona Dragons, Frankfurt Galaxy, Cologne Centurions und die Stuttgart Surge in der Süd-Conference.

ProSieben MAXX und ran.de berichten von insgesamt 15 Partien am Sonntag live, weitere zwölf Spiele zeigt ran.de samstags exklusiv im Stream. Außerdem finden Footballfans alle Highlights der "European League of Football" auf ran.de.

1. Spieltag "ran Football - European League of Football"

Samstag, 19.06.2021, 19:00 Uhr Barcelona Dragons - Stuttgart Surge (ran.de)

Sonntag, 20.06.2021, 14:45 Uhr Hamburg Sea Devils - Frankfurt Galaxy (ProSieben MAXX / ran.de )

2. Spieltag "ran Football - European League of Football"

Samstag, 26.06.2021, 18:00 Uhr Panthers Wroclaw - Leipzig Kings (ran.de)

Sonntag, 27.06.2021, 14:45 Uhr Cologne Centurions - Barcelona Dragons (ProSieben MAXX / ran.de)

