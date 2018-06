Drive Ready: E.ON macht Solaranlagen fit fürs Laden von Elektroautos

E.ON macht Solaranlagen fit fürs Laden von Elektroautos. EON, Emobility, E-Mobility, E-Autos, Ladekabel, Wallbox. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/109984 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/E.ON Energie Deutschland GmbH/EON" Bild-Infos Download

München (ots) - E.ON bringt Solarenergie auf die Straße: Mit Drive Ready können Eigenheimbesitzer ihren selbst erzeugten Strom aus der Solaranlage künftig zum Laden eines Elektroautos nut-zen. Bei der Dimensionierung neuer Solaranlagen kalkuliert E.ON auf Wunsch neben dem aktuellen Energiebedarf im Haushalt gleich den zusätzlich anfallenden Verbrauch eines Elektroautos mit ein. Damit der Solarstrom in der Garage ankommt, verlegen die Solarexperten bei der Installation auch gleich den passenden Anschluss. Das spart unnötige Kosten für eine spätere Nachrüstung von Ladeboxen mit einer Leistung von bis zu 22 Kilowatt (kW). Das Erweiterungspaket gilt exklusiv in Kombination mit einer neuen Photovoltaikanlage.

"Unsere Kunden wollen schon bei der Planung der Solaranlage sicherstellen, dass später auch genügend Strom für das Laden eines Elektroautos zur Verfügung steht. Mit Drive Ready erfüllen wir diesen Wunsch und sorgen gleichzeitig dafür, dass jederzeit und ohne viel Aufwand eine Ladelösung an den bereits mitinstallierten Ladeanschluss angebracht werden kann", erklärt Sebastian Eisenberg, zuständig für das deutsche Solargeschäft bei E.ON.

Damit wird das Zuhause nicht nur nachhaltiger, sondern ermöglicht auch die Nutzung von Solarstrom für unterwegs. Mit dem virtuellen Stromspeicher E.ON SolarCloud ist es bereits jetzt möglich, sich selber zu 100% mit der eigenen Solarenergie zu versorgen, selbst wenn die Sonne mal nicht scheint. Deutschlands führender Energieanbieter fokussiert sich mit dieser und weiteren Lösungen damit immer stärker auf branchenübergreifende, intelligente Energiekonzepte bei den Menschen vor Ort.

E.ON auf der Intersolar

Vorgestellt wird das Drive Ready Paket erstmals auf der Intersolar Messe in München am E.ON Stand 130 in Halle B2. Besucher können sich darüber hinaus über den virtuellen Speicher E.ON SolarCloud, das Finanzierungspaket E.ON Sunrate sowie die Aura-Module und Batteriespeicher für Privat- als auch Gewerbekunden informieren. Ladelö-sungen und Charge Cards, Smart Home Pakete und Angebote rund um die EEG-Direktvermarktung runden den Messeauftritt ab. Die Intersolar findet dieses Jahr vom 20. bis 22. Juni statt.

Mehr zu Drive Ready unter www.eon-solar.de

Pressekontakt:

E.ON Energie Deutschland GmbH

Arnulfstraße 203

80634 München

www.eon.de



Pressekontakt:

Stefan Moriße

Tel.: 089/1254-4324

stefan.morisse@eon.com

Original-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell