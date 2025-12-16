Costa Kreuzfahrten

Zweiter Costa Global Summit in Barcelona: Costa positioniert sich als Sea & Land Wonder Platform

Genua/Hamburg

Nach der erfolgreichen Premiere 2024 in Mailand lud Costa Kreuzfahrten am vergangenen Wochenende in Barcelona zur zweiten Ausgabe des Costa Global Summits ein. Dabei präsentierte die italienische Reederei ihre Strategie und wichtigsten Innovationen für das kommende Jahr 2026. Im Fokus: erlebnisorientiertes Reisen, Personalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit.

Rund 2.500 internationale Gäste, darunter Partner und Reisebüros, kamen vergangenes Wochenende beim zweiten Costa Global Summit im Centennial Pavilion der Fira Montjuïc in Barcelona zusammen. In Anwesenheit von CEO Mario Zanetti, dem Top-Management sowie Mitarbeitenden des Customer Hubs in Barcelona stellte die italienische Reederei ihre Pläne für 2026 vor und bestätigte ihre Rolle als Vorreiter für den Erlebnis-Tourismus der Zukunft.

Costa als Pionier für erlebnisorientierte Momente auf See und an Land

Ein Videogruß von Josh Weinstein, CEO der Carnival Corporation & plc, zu Beginn der Veranstaltung unterstrich die Bedeutung von Costa innerhalb des weltweit größten Kreuzfahrtkonzerns. Mit einer gemeinsamen Flotte von über 90 Schiffen, die jährlich 22.000 Anläufe in mehr als 800 Häfen absolvieren, steht Carnival Corporation & plc für 40 Prozent des globalen Kreuzfahrtmarktes und begrüßt dank rund 160.000 Mitarbeitenden jedes Jahr fast 13,5 Millionen Gäste. In diesem Kontext zeichnet sich Costa besonders durch seine innovativen Sea & Land Destinations aus, die Erlebnisse an Land mit immersiven Momenten auf See verbinden. Seit mehr als 75 Jahren ist Costa ein Pionier darin, Kreuzfahrten zur idealen Urlaubsform weiterzuentwickeln - und setzt zugleich seinen Nachhaltigkeitskurs fort, unter anderem mit LNG-betriebenen Schiffen, Programmen gegen Lebensmittelverschwendung und technologischen Lösungen zur Energieoptimierung.

Sea & Land Wonder Platform: Kreuzfahren als emotionales Erlebnis

Seinen Pioniergeist beweist Costa auch mit einem neuen strategischen Ansatz, der den roten Faden des Summits bildete: Costa positioniert sich neu als Sea & Land Wonder Platform, die auf drei Säulen basiert:

Routen und Destinationen mit neuen Perspektiven auf ikonische Orte,

Gastronomie als sinnliches Erlebnis auf höchstem Niveau,

Flotte mit innovativen, nachhaltigen Lösungen für außergewöhnliche Erlebnisse an Bord

Wie eine aktuelle Marktstudie, vorgestellt von Karen Lellouche, Managing Director & Senior Partner der Boston Consulting Group (BCG), zeigt: Reisende suchen heute verstärkt nach sinnstiftenden, individuellen und qualitativ hochwertigen Erlebnissen. Daran knüpft Costa gezielt an. So betonte Mario Zanetti, CEO von Costa Kreuzfahrten: "Mit der Sea & Land Wonder Platform entwickeln wir die Kreuzfahrt zur anpassungsfähigen Erlebnisplattform weiter - mit einem Modell, das auf Emotion, Personalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit setzt." Der Ansatz von Costa richtet sich dabei an unterschiedliche Zielgruppen: Millennials und Gen Z suchen personalisierte und kürzere Reisen, während Babyboomer und Gen X längere Kreuzfahrten mit Fokus auf mehr Zeit, Wohlbefinden und sinnvolle Erlebnisse bevorzugen.

Neue Routen 2026: Highlights von Mittelmeer bis Karibik

Die neue Sea & Land Wonder Platform macht Costa mit verschiedenen Routen-Innovationen im kommenden Jahr greifbar. Darunter:

Westliches Mittelmeer (Costa Pacifica) : In der Bucht von Golfo Aranci sollen Gäste im kommenden Sommer erstmals bei Sonnenuntergang direkt vor Anker von Bord gehen und per Boot die Gewässer rund um Tavolara erreichen, inklusive Badeerlebnis. Zudem ist eine Sonderkreuzfahrt zur Sonnenfinsternis Mitte August geplant - ein außergewöhnliches Naturereignis, das mit einer spektakulären Destination mitten im Balearischen Meer gefeiert wird. An Land ergänzen Erlebnisse wie eine Méhari-Tour bei Cassis oder eine Vespa-Fahrt durch Rom das Programm.

: In der Bucht von Golfo Aranci sollen Gäste im kommenden Sommer erstmals bei Sonnenuntergang direkt vor Anker von Bord gehen und per Boot die Gewässer rund um Tavolara erreichen, inklusive Badeerlebnis. Zudem ist eine Sonderkreuzfahrt zur Sonnenfinsternis Mitte August geplant - ein außergewöhnliches Naturereignis, das mit einer spektakulären Destination mitten im Balearischen Meer gefeiert wird. An Land ergänzen Erlebnisse wie eine Méhari-Tour bei Cassis oder eine Vespa-Fahrt durch Rom das Programm. Nordeuropa (Costa Favolosa) : Eine Route kombiniert die UNESCO-Welterbe-Fjorde Geirangerfjord und Nærøyfjord mit besonderen Sea Destinations wie einer Meditation bei Sonnenaufgang vor den "Sieben Schwestern". Im Herbst verlängert eine Club Cruise für Mitglieder des Loyalty-Programms die Saison - inklusive Nordlichter-Erlebnis.

: Eine Route kombiniert die UNESCO-Welterbe-Fjorde Geirangerfjord und Nærøyfjord mit besonderen Sea Destinations wie einer Meditation bei Sonnenaufgang vor den "Sieben Schwestern". Im Herbst verlängert eine Club Cruise für Mitglieder des Loyalty-Programms die Saison - inklusive Nordlichter-Erlebnis. Asien (Costa Serena) : Hier erwarten Gäste exklusive Japan-Routen im Frühsommer und Herbst - mit landschaftlichen Momenten in ikonischen Buchten und Aperitifs bei Sonnenuntergang. Eine neue Sea Destination bietet Ausblick auf den Vulkan Sakurajima.

: Hier erwarten Gäste exklusive Japan-Routen im Frühsommer und Herbst - mit landschaftlichen Momenten in ikonischen Buchten und Aperitifs bei Sonnenuntergang. Eine neue Sea Destination bietet Ausblick auf den Vulkan Sakurajima. Karibik (Costa Fascinosa und Costa Pacifica) : Neue Erlebnisse führen unter anderem nach Cabo Rojo mit Landschaften aus Dschungel, Wüste und türkisfarbenen Buchten - samt Zugang zur exklusiven Bahía de Las Águilas. Ergänzt wird das Konzept durch die Eröffnung von Samanà sowie eine Sea Party in der Catalina Bay.

: Neue Erlebnisse führen unter anderem nach Cabo Rojo mit Landschaften aus Dschungel, Wüste und türkisfarbenen Buchten - samt Zugang zur exklusiven Bahía de Las Águilas. Ergänzt wird das Konzept durch die Eröffnung von Samanà sowie eine Sea Party in der Catalina Bay. Mini-Kreuzfahrten (Costa Fascinosa): Im Frühjahr runden drei- bis viertägige Mini-Kreuzfahrten im Mittelmeer das Programm ab - für alle, die das Costa Staunen in kürzerem Format erleben möchten, ohne auf Qualität und Intensität zu verzichten.

"Die Erweiterung unseres Portfolios um neue Routen ist der deutlichste Beweis dafür, dass wir mit einzigartigen Angeboten Staunen erzeugen können - von Mini-Kreuzfahrten bis zur Weltreise von mehr als 130 Tagen", sagt Luigi Stefanelli, Vice President Worldwide Sales von Costa Kreuzfahrten.

Investition in Flotte und Kulinarik

Auch die Gastronomie wird weiter ausgebaut: Das Spezialitätenrestaurant Archipelago vereint erstmals die Handschrift der drei Sterneköche Ángel León, Bruno Barbieri und Hélène Darroze in einem gemeinsamen Menü - inspiriert von den Sea & Land Destinations und inszeniert als multisensorisches Geschmackserlebnis. Parallel investiert Costa weiter in die Flotte: Seit 2021 flossen über 200 Millionen Euro in Modernisierungen. Im Fokus steht die Costa Serena, die nach ihrem Refit als farbenfrohes "Pop Ship" mit neuen Erlebnisbereichen, Restaurants und einem exklusiven Speakeasy neu positioniert wurde. Weitere Modernisierungen für andere Schiffe sind bereits geplant, wie Giuseppe Carino, Senior Vice President Sea-Land Experience Operations bei Costa Kreuzfahrten, ankündigte: "Wir planen bereits Refits für die Costa Toscana, Costa Favolosa und Costa Pacifica - mit neuen Konzepten für Balkonkabinen, um jedes Schiff noch stärker an die Wünsche unserer Gäste anzupassen."

Moderiert wurde der Summit von Manel Fuentes, einem bekannten spanischen TV-Moderator und Journalisten. Den Abschluss bildete eine künstlerische Inszenierung aus Tanz und Zirkuskunst der Compagnie SALT, die das Leitmotiv Sea & Land Wonder Experience eindrucksvoll auf die Bühne brachte.

Original-Content von: Costa Kreuzfahrten, übermittelt durch news aktuell