Per Direktflug zur Traumkreuzfahrt im Mittelmeer: Costa Kreuzfahrten mit Condor Charter ab Düsseldorf

Nach dem Sommer ist vor dem Sommer: Costa Kreuzfahrten bietet im kommenden Jahr ein neues Fly & Cruise-Angebot für Kreuzfahrten mit dem Flaggschiff Costa Toscana im westlichen Mittelmeer an. Von Mai bis Oktober 2025 können Reisende dank Direktflügen mit Condor ab Düsseldorf eine rundum organisierte Kreuzfahrt mit mediterranem Flair genießen und unter anderem in die Kultur des Herkunftslandes der italienischen Reederei eintauchen. Zudem machen neue Sea Destinations die Kreuzfahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis. Für Frühbucher ist die Reise noch bis zum 11. November 2024 zum Sonderpreis erhältlich - das neue MyItalian-Genusspaket gibt es kostenfrei dazu.

Nonstop-Charterflug: entspannt in den Urlaub

Direkt in den Urlaubsmodus schalten und die Reise von Anfang an genießen - das ist dank neuem "Fly & Cruise"-Angebot auf Kreuzfahrten mit der Costa Toscana im nächsten Jahr von Frühling bis Herbst möglich. So bietet Costa von Mai bis Oktober 2025 immer sonntags Nonstop-Charterflüge mit Condor ab/bis Düsseldorf bis/ab Genua an und kümmert sich neben dem Gepäckservice um den Transfer von/nach Savona, wo die Kreuzfahrtroute "Eine Reise über das blaue Meer" startet und endet. Damit genießen deutsche Gäste größten Komfort und können die schönsten Orte des westlichen Mittelmeers von Anfang an entspannt erkunden - von Italien über Frankreich und Spanien bis zu den Balearen. Für ein bequemes Erreichen des Flughafens Düsseldorf wiederum hat Costa die An- und Abreise mit der Bahn im Angebot inkludiert. "Die Route unserer Costa Toscana im westlichen Mittelmeer ist ein absoluter Klassiker. Wir freuen uns, Gästen mit dem neuen Fly & Cruise-Angebot nun eine rundum entspannte Kreuzfahrt zu bieten - mit inkludierten Direktflügen ab Düsseldorf und Transfer zum und vom Schiff. So kümmern wir uns von Anfang bis Ende der Reise um ihr Wohlergehen", sagt Olaf Kistenmacher, Sales Director von Costa Kreuzfahrten in Deutschland.

Nicht nur die An- und Abreise ins westliche Mittelmeer, sondern auch die Fahrt selbst ist besonders komfortabel. Das Flaggschiff der italienischen Reederei bietet ein umfassendes Unterhaltungsprogramm mit internationalen Künstlern, Badespaß für jedes Alter, einen Spa-Bereich sowie ein modernes Fitnessstudio und exzellente Kulinarik - von der Sterneküche bis zur eigenen Kochschule auf dem Meer. Die Auswahl an Restaurants mit italienischer und internationaler Küche ist dabei beispiellos. Zudem punktet das Schiff mit fortschrittlichster Technologie zur Minimierung der Umweltbelastung sowie nachhaltigen Konzepten für verantwortungsbewusstes Reisen. So wird die Costa Toscana mit Flüssigerdgas angetrieben, der Energieverbrauch dank eines intelligenten Energieeffizienzsystems minimiert und das gesamte an Bord benötigte Wasser dank modernsten Entsalzungsanlagen aus dem Meer gewonnen. 100 Prozent der an Bord gesammelten Abfälle werden als Teil eines integrierten, auf Projekten der Kreislaufwirtschaft basierten Ansatzes getrennt und recycelt. Für gute Vernetzung auf See sorgt die Starlink-Breitbandverbindung.

Auf der Costa Toscana italienisches Lebensgefühl erleben

Die Kreuzfahrt "Eine Reise über das blaue Meer" mit der Costa Toscana bringt Gäste unter anderem in das Herkunftsland der Reederei Costa - Italien. Die Reise bietet zahlreiche Möglichkeiten, das italienische Lebensgefühl hautnah zu erleben. So können Reisende etwa in Palermo mit einem sizilianischen Koch die traditionellen Spezialitäten der Region entdecken und das berühmte Street Food probieren. Während die Küstenstadt Cefalù malerische Gassen und faszinierende Legenden für Entdecker bereithält, eröffnet die Reise nach Rom den Zugang zu antiken Theatern, majestätischen Basiliken und kunstvollen Brunnen. Von dort aus ist auch das abgelegene, mittelalterliche Civita di Bagnoregio mit seiner märchenhaften Atmosphäre zu erreichen. Weitere Stopps der Route sind Marseille, Barcelona und Ibiza.

Die vielfältigen Landausflüge werden um neue exklusive "Ziele auf See" - sogenannte Sea Destinations -bereichert, die direkt an Bord der Costa Toscana aus der einzigartigen Perspektive des Meeres entdeckt werden können und im Preis inkludiert sind. Zwischen Himmel und Meer bieten sie unvergessliche Momente und Erlebnisse entlang der Schiffsroute: von der Sunset-Party im Hippie-Chic-Stil in der Bucht von Formentera, bei der Gäste mit Cocktails in der Hand zu den Rhythmen der besten DJs der Insel tanzen können, über ein stimmungsvolles französisches Frühstück in der Bucht des Nationalparks der Calanques (Mai bis August) bis hin zur einer faszinierenden Lichtshow im Walschutzgebiet, bei der die geheimnisvolle Welt der außergewöhnlichsten Meeresbewohner um die Gäste herum projiziert wird.

Frühbucher-Vorteil: MyItalian-Genusspaket inklusive

Wer sich zeitnah für die Kreuzfahrt "Eine Reise über das blaue Meer" mit der Costa Toscana zwischen Mai und Oktober 2025 entscheidet, kann sich über einen besonderen Frühbucher-Vorteil freuen. Bei einer Buchung der Reise im All-inclusive-Tarif bis zum 11. November 2024 gibt es nicht nur die Flüge zum Sonderpreis, sondern auch ein neues, einzigartiges Paket kostenfrei dazu: das MyItalian-Genusspaket, das ab sofort für alle Kreuzfahrten buchbar ist (Weltreisen ausgenommen) und noch mehr Bella Vita an Bord bringt. Es beinhaltet neben den Leistungen des All-inclusive-Getränkepakets My Drinks, das Getränke der besten italienischen Marken enthält, zusätzlich unbegrenzt hausgemachtes Gelato in der Waffel sowie ein einmaliges italienisches Pizza-Erlebnis am Abend mit frischem, an Bord hergestelltem Mozzarella. Das Angebot gilt auch für weitere Kreuzfahrten im Mittelmeer und Nordeuropa mit Abfahrten zwischen April und November 2025.

Weitere Informationen zur Costa Toscana auf www.costakreuzfahrten.de/schiffe/toscana .

Über Costa Kreuzfahrten

Costa Kreuzfahrten ist eine italienische Kreuzfahrtgesellschaft mit Hauptsitz in Genua und Teil der Carnival Corporation & plc, dem größten Kreuzfahrtunternehmen der Welt. Die Flotte von Costa umfasst aktuell neun Schiffe mit einer Gesamtkapazität von rund 40.000 Gästen, die alle unter italienischer Flagge fahren. Alle Schiffe der Traditionsreederei bieten ihren Gästen seit 75 Jahren eine einzigartige Mischung aus italienischer Lebensart, Gastfreundschaft und exzellenter Küche sowie Unterhaltung und Erholung. In Deutschland hat das Unternehmen seinen Sitz in Hamburg.

Weitere Informationen auf www.costakreuzfahrten.de und www.facebook.com/CostaKreuzfahrten. Bildmaterial zum Download unter www.costapresscenter.com .

