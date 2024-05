Costa Kreuzfahrten

Eine Brise "La Bella Vita" in Hamburg: Costa Favolosa startet die Sommersaison in Nordeuropa

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Mit dem Erstanlauf der Costa Favolosa am 25. Mai. 2024 brachte Costa Kreuzfahrten das unverwechselbare italienische Lebensgefühl "La Bella Vita" nach Hamburg. Die italienische Reederei bietet in der Sommersaison ab Hamburg abwechslungsreiche Routen in den hohen Norden an. Dabei ist die Costa Favolosa das erste Costa Schiff in der Hansestadt seit September 2019. Der Anlauf wurde mit einer symbolträchtigen Plakettenübergabe und einem exklusiven Lunch an einer langen Tafel gefeiert.

Feierliche Plakettenübergabe und typisch italienische Kulinarik

Gegen 07:30 Uhr am vergangenen Samstagmorgen machte die Costa Favolosa im Cruise Center Altona fest und läutete somit die Saison in Nordeuropa ein. Empfangen wurde das Schiff der italienischen Reederei festlich von Gästen der ersten Kreuzfahrt, aber auch von Vertretern des Hafens, der Wirtschaft, des Vertriebs und der Presse. Kapitän Andrea Bardi lud zur traditionellen Plakettenübergabe auf der Brücke ein, die das erste Anlaufen des Schiffes in diesen bedeutenden Hafen symbolisierte. Anschließend versammelten sich rund 55 geladene Gäste zu einem festlichen Mittagessen an einer mehr als 15 Meter langen Tafel an Bord und genossen typisch italienische Köstlichkeiten. Bei einer begrüßenden Ansprache unterstrich Andrea Tavella, Regional Director DACH, die Bedeutung der Hansestadt für Costa Kreuzfahrten und die internationalen Gäste der Reederei: "Heute ist ein besonderer Tag für uns und wir freuen uns sehr über die herzliche Begrüßung in Hamburg. Der Hamburger Hafen ist ein strategisch wichtiger Anlaufpunkt für Costa. Die Partnerschaft setzen wir daher auch im kommenden Jahr fort: Im Sommer 2025 wird die Costa Favolosa erneut in Hamburg stationiert sein und Kreuzfahrten in Richtung Nordeuropa anbieten." Die Gäste, die größtenteils aus Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, Österreich und der Schweiz kommen, schätzten die gute Anbindung und Infrastruktur ebenso wie das große Freizeitangebot Hamburgs rund um Geschichte, Kultur und Gastronomie, so Tavella.

Ein einzigartiges Erlebnis mit Costa in den Norden

Die Costa Favolosa läuft den neuen Heimathafen Hamburg in diesem Sommer insgesamt neun Mal an und nimmt Kreuzfahrtliebhaber mit auf Abenteuertouren in den hohen Norden. Die erste Reise führt auf einer 14-tägigen Route nach Norwegen in Richtung Lofoten und Nordkap. Dorthin ist das Schiff über den Sommer mehrfach unterwegs. Außerdem auf dem Programm stehen 15- bzw. 16-tägige Kreuzfahrten nach Island, eine besonders lange 23-tögige Reise nach Island und Grönland, sowie ein neuer 8-tägiger Abstecher zu den schönsten Destinationen Schottlands.

Weitere Informationen zur Costa Favolosa finden Sie hier: https://www.costakreuzfahrten.de/schiffe/favolosa.html

Über Costa Kreuzfahrten

Costa Kreuzfahrten ist eine italienische Kreuzfahrtgesellschaft mit Hauptsitz in Genua und Teil der Carnival Corporation & plc, dem größten Kreuzfahrtunternehmen der Welt. Die Flotte von Costa umfasst aktuell neun Schiffe mit einer Gesamtkapazität von rund 40.000 Gästen, die alle unter italienischer Flagge fahren. Alle Schiffe der Traditionsreederei bieten ihren Gästen seit 75 Jahren eine einzigartige Mischung aus italienischer Lebensart, Gastfreundschaft und exzellenter Küche sowie unvergessliche Landerlebnisse, Unterhaltung und Erholung. In Deutschland hat das Unternehmen seinen Sitz in Hamburg. www.costakreuzfahrten.de

Original-Content von: Costa Kreuzfahrten, übermittelt durch news aktuell