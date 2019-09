BÖRLIND GmbH

ANNEMARIE BÖRLIND feiert 60-jähriges Firmenjubiläum

In diesem Jahr feiert die Naturkosmetikmarke ANNEMARIE BÖRLIND - Natural Beauty aus dem Schwarzwald ihr 60-jähriges Bestehen.

Schon bei Einführung der ersten Produkte im Jahr 1959 stand die Marke für effektive und verträgliche Naturkosmetik. Die Pionierin der Naturkosmetik Annemarie Lindner hatte zuvor bei Hautproblemen selbst erfolgreich natürliche Wirkstoffe eingesetzt. Gemeinsam mit ihrem Mann Walter Lindner und ihrem damaligen Geschäftspartner Hermann Börner wollte sie ihre Pflegeinnovationen einem größeren Kundenkreis zugänglich machen.

Der Pioniergeist macht den 60-jährigen Erfolg der Marke in über 30 Ländern aus und zeigt sich auch in zahlreichen Auszeichnungen für Produktentwicklungen und nachhaltiges Handeln. Seit 2012 ist das Unternehmen mit dem CSE (Certified Sustainable Economics) -Nachhaltigkeitssiegel zertifiziert, das für eine ökologisch verantwortliche, sozial integrierte und qualitätsorientierte Unternehmensführung steht. Die Maxime der feinfühligen Weiterentwicklung drückt sich auch darin aus, dass das Familienunternehmen ANNEMARIE BÖRLIND bereits in der dritten Generation erfolgreich in die Zukunft geführt wird.

Die Produkte von ANNEMARIE BÖRLIND sind in Reformhäusern, Parfümerien und autorisierten Apotheken sowie im Onlineshop erhältlich.

