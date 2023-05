Pirna (ots) - Die DENQBAR GmbH wurde zum Wachstumschampion 2023 gekürt - dies bereits zum zweiten Mal nach 2018. Das Nachrichtenmagazin FOCUS veröffentlicht in ihrer dreimal im Jahr erscheinenden Ausgabe des Wirtschafts- und Karrieremagazins FOCUS Business in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Recherche-Institut Statista alljährlich eine Liste der 500 am stärksten wachsenden Unternehmen Deutschlands. So wurde für ...

