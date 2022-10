Denqbar GmbH

DENQBAR ist FOCUS Wachstumschampion 2023

Pirna (ots)

Die DENQBAR GmbH wurde zum Wachstumschampion 2023 gekürt - dies bereits zum zweiten Mal nach 2018.

Das Nachrichtenmagazin FOCUS veröffentlicht in ihrer dreimal im Jahr erscheinenden Ausgabe des Wirtschafts- und Karrieremagazins FOCUS Business in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Recherche-Institut Statista alljährlich eine Liste der 500 am stärksten wachsenden Unternehmen Deutschlands. So wurde für Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, die zwischen den Jahren 2018 bis 2021 einen definierten Mindestumsatz erzielt haben, eine durchschnittliche Wachstumsrate errechnet und ein Ranking erstellt.

Die Aufnahme in die Liste der wachstumsstärksten Unternehmen des Landes ist eine branchenübergreifende öffentliche Würdigung des Erfolgs - nicht nur eines bestimmten Jahres sondern über einen langen Zeitraum. Die Grundlage für ein stetes organisches Wachstum bildet sich zum einen aus betriebswirtschaftlicher Solidität, gepaart mit Entwicklergeist und auch dem Mut, diesen Innovationsgedanken in die Tat umzusetzen.

Nebst der Umsatzsteigerung in den berücksichtigten Jahren konnte sich die DENQBAR GmbH auch personell vergrößern. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat sich seit 2018 inzwischen mehr als verdoppelt und die Tendenz bleibt steigend. So setzt das Unternehmen aus Sachsen weiterhin klare Zeichen für die Wirtschaft am Standort Pirna und die Region der Sächsischen Schweiz.

Nach dem TOP JOB-Award 2022 für einen der besten Arbeitgeber Deutschlands erhält die DENQBAR GmbH mit dem FOCUS Wachstumschampion nun die zweite hochrangige Auszeichnung des Jahres.

Mehr Informationen zur Auszeichnung lesen Sie unter :

https://www.denqbar.com/blog/b-339/

und

https://focusbusiness.de/wachstumschampions

Über die DENQBAR GmbH

Der Name DENQBAR steht seit nunmehr 2004 für qualitativ hochwertige Produkte im Bereich der mobilen Stromerzeuger, Gartengeräte und Baumaschinen - über 450.000 zufriedene Kunden sprechen dafür, dass wir durch Leistung, Innovationsgeist und exzellenten Service überzeugen und uns über die Jahre zu einem Hersteller von Rang und Namen entwickelt haben.

Original-Content von: Denqbar GmbH, übermittelt durch news aktuell