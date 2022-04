Denqbar GmbH

Der DENQBAR DQ-2100 ist Produkt des Jahres 2022

Heimwerker Praxis zeichnet den Inverter Stromerzeuger aus Pirna aus

Pirna (ots)

Dass die Firma DENQBAR aus Sachsen für Industrieprodukte von höchster Qualität steht, beruht sowohl auf den unzähligen positiven Rückmeldungen der treuen Kundschaft, als auch auf den zahlreichen Auszeichnungen, die dem Unternehmen über die letzten Jahre von fachkundigen Jurys, professionellen Heimwerkermagazinen und DIY-Spezialisten für Produkte aus den Bereichen der Inverter Generatoren, Gartengeräte und Baumaschinen verliehen wurden.

So konnte einer der Bestseller von DENQBAR, der DQ-2100 Inverter Generator, auch in diesem Jahr wieder als zuverlässiger mobiler Stromerzeuger überzeugen und wurde von den Lesern des Magazins "Heimwerker Praxis" in einer europaweiten Wahl zum Produkt des Jahres 2022 ernannt.

"Der Inverter Generator DQ-2100 von DENQBAR eignet sich bestens für die mobile Stromversorgung rund ums Haus und in der Freizeit. Mit einem Einsatzgewicht von weniger als 30 kg ist er zudem noch leicht zu transportieren." Mit dieser Beurteilung erhielt der Inverter bereits im Oktober 2021 das Prädikat "Oberklasse" von den Heimwerker Praxis-Experten - und schloss mit einer Bestnote von 1,3 hervorragend ab.

Dass der DENQBAR DQ-2100 so viele Fans gefunden hat, liegt neben seiner Kompaktheit und dem überaus geringen Gewicht nicht minder am flüsterleisen Betrieb und dem stets konstanten Spannungsniveau des Inverters - ein idealer Begleiter also für Campingtrips und Festivals oder auch den Betrieb als Notstromaggregat auf heimischem Grund und Boden.

Mehr Informationen erhalten Sie unter :

https://ots.de/dNlTc4

oder https://www.denqbar.com/blog/b-328/

Über die DENQBAR GmbH

Der Name DENQBAR steht seit nunmehr 2004 für qualitativ hochwertige Produkte im Bereich der mobilen Stromerzeuger, Gartengeräte und Baumaschinen - über 400.000 zufriedene Kunden sprechen dafür, dass wir durch Leistung, Innovationsgeist und exzellenten Service überzeugen und uns über die Jahre zu einem Hersteller von Rang und Namen entwickelt haben.

Original-Content von: Denqbar GmbH, übermittelt durch news aktuell