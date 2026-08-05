RHÖN-KLINIKUM AG

Ausgezeichnete Qualität in der Hernienversorgung

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Frankfurt (Oder) (ots)

Das Klinikum Frankfurt (Oder) ist von der Deutschen Herniengesellschaft (DHG) mit dem Siegel "Qualitätsgesicherte Hernienchirurgie" ausgezeichnet worden. Die Zertifizierung bestätigt die Einhaltung hoher Qualitätsstandards in der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Bauchwand- und Leistenbrüchen. Grundlage der Auszeichnung sind unter anderem die konsequente Dokumentation der Behandlungsergebnisse im Herniamed-Register, regelmäßige Qualitätskontrollen sowie die kontinuierliche Fort- und Weiterbildung unseres Teams.Mit Chefarzt PD Dr. med. Colin Krüger und Oberarzt Dr. med. Tobias Conrad, Verantwortlicher für die Hernienchirurgie, baut das Klinikum für Allgemeinchirurgie ihr Leistungsspektrum weiter aus. Zukünftig werden insbesondere Narbenbrüche vermehrt minimalinvasiv und robotisch assistiert mit dem Da-Vinci-Operationssystem versorgt. Seit Juli ergänzt zudem eine spezialisierte Herniensprechstunde unser Angebot. Das DHG-Siegel bestätigt die engagierte Arbeit unseres Teams der Klinik für Allgemeinchirurgie.

Das Klinikum Frankfurt (Oder), einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, ist eine hochmoderne medizinische Einrichtung in Brandenburg mit einem überregionalen Versorgungsauftrag. Das engagierte Team aus exzellent ausgebildeten Ärzten, Pflegekräften und Fachpersonal bietet ein breites, hoch spezialisiertes Untersuchungs- und Behandlungsspektrum. Schwerpunkte sind neben der Orthopädie u.a.auch Gefäßerkrankungen des Gehirns, Tumorerkrankungen, Verletzungen und Verletzungsfolgen sowie Hochrisikoschwangerschaften und -geburten. Das Klinikum arbeitet interdisziplinär und ist als Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité-Universitätsmedizin Berlin zertifiziert. www.klinikumffo.de

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